La despenalización del aborto avanzó por México: 9 estados. Mucho. Pero todavía falta

Durante 2024, la marea verde registró avances importantes en México como la despenalización parcial del aborto en 9 estados con lo que ya suman 19 entidades con medidas similares; sin duda, otra avance fue la presentación de la primera iniciativa para sacar al aborto del Código Penal en la CdMx que está a la espera de ser discutida en el Congreso. Acá un recuento de lo que fue el año para el derecho a decidir.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Al término de este 2024, en México 19 estados ya han despenalizado parcialmente el aborto, la mayoría hasta las 12 semanas de gestación, lo que es un gran avance para la llamada Marea Verde. Este año también se presentó la primera iniciativa para sacar por completo al aborto del código penal, el objetivo de la lucha por el derecho a decidir, y ocurrió en la capital.

Para que nos hablaran un poco de este tema, el panorama general, los avances y retrocesos, así como los retos para 2025, hablamos con las expertas Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de Ipas Latinoamérica y el Caribe; Ninde Molre de la organización Abortistas MX y el experto Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

Pero primero definamos lo que es el aborto. De acuerdo con GIRE, es un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ello, los servicios de salud deben brindar atención oportuna y libre de discriminación a quienes deciden interrumpir un embarazo.

Además de ser un servicio de salud, es un medio para ejercer la autonomía reproductiva; sin embargo, en la legislación, con excepción de los estados que ya lo han despenalizado parcialmente, se sigue considerando como un delito. Esto provoca que quienes decidan abortar, que decidan sobre sus propios cuerpos, reciban sanciones.

Sin duda fue un año de avances importantes porque 9 entidades despenalizaron el aborto parcialmente, sumando ya 19 a nivel nacional y en la CdMx se presentó la primera iniciativa para despenalizarlo por completo.

“Ha sido un año de avances importantes sobre todo porque empezamos a ver muchos más tribunales colegiados y juzgados de distrito que retoman este criterio de la Corte para eliminar la criminalización del aborto. También vemos que los congresos empiezan a adoptar estas recomendaciones y legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de manera voluntaria”, señaló Fernanda Díaz de Leónñ.

Y aunque sí hubo notables avances, Ninde Molre comentó que la lucha no termina pues falta que se garantice el acceso a este servicio de salud porque la criminalización del aborto que sigue existiendo en México afecta a las mujeres y personas con capacidad de gestar más vulnerables.

“Estamos teniendo un gran avance en el tema de la despenalización parcial del aborto, ya son 19 estados de la República, sin embargo, falta la otra mitad y falta el proceso de implementación de los servicios de aborto y después vamos a tener que dar una batalla porque las 12 semanas de despenalización del aborto son insuficientes. La lucha del movimiento de aborto a nivel global es que el aborto deje de ser considerado un delito y sea únicamente regulado desde la legislación sanitaria”, comentó Molre.

Francisco Cué agregó que: “la propuesta es abandonar por completo ese modelo, que se abandone el uso del derecho penal es decir, que ya dejen de participar en esto ministerios públicos fiscalías, jueces, etcétera, y cuando ya se abandone por completo este sistema hay que darle paso justamente a un proceso de regulación sanitaria, que es como debería de haber sido desde el comienzo”.

Y es que al hablar de avances, además de la despenalización parcial en más entidades, es la iniciativa que se presentó en la capital para sacar al aborto del código penal, algo que sentaría un referente en América Latina y un tema esperado para el próximo año, como la exigencia de que los estados que faltan legislen en la materia.

“Tienen pendiente el cumplimiento de una sentencia donde la Corte les ordenó reformar el Código Penal Federal y que resulta muy importante porque a través del Código es la excusa de las instituciones para no brindar servicios de aborto, speraríamos que el Congreso Federal ponga también el ejemplo”, dijo la integrante de Abortistas MX.

Desde siempre, y es una idea que tiene que quedar muy clara, la criminalización el aborto, que esté en el código penal, obliga a todas a ser madres lo quieran o no; en cambio, la despenalizacion del aborto no obliga a ninguna mujer ni persona con posibilidad de gestar a abortar, quien quiera interrumpir lo puede hacer, quien quiera continuar que lo haga, y en cualquiera de los dos escenarios la responsabilidad es del Estado a que se otorguen las mejores condiciones.

“En la Ciudad de México y en todo el país, ya se prestan los servicios de aborto con ciertas barreras pero no son nuevas, la necesidad de contemplar abortos está porque hay niñas que son violentadas y que no pueden acudir a los servicios en las primeras 12 semanas, están las mujeres que están embarazadas con un embarazo deseado pero que presentan de pronto una complicación en su salud o una amenaza a su vida a consecuencia del embarazo. Entonces la necesidad de estos abortos hay que entenderla como algo con lo que no vamos a acabar”, dijo la subdirectora de Ipas.

El objetivo es la despenalización completa del aborto pero ahí no queda la lucha por el derecho a decidir, desde ahora es la exigencia de que los servicios de salud garanticen este servicio, pues si bien no está despenalizado totalmente, si existen, en ya 19 estados, causales y la despenalización hasta las 12 semanas. Y entonces, ¿cómo avanzar?

“Y creo que hay muchas dudas sobre lo que sucede alrededor, pero como sociedad lo que tendríamos que reflexionar es que el que exista o no un delito de aborto, las personas que tienen un útero y ovarios, si tienen esta posibilidad reproductiva, van a experimentar abortos, algunos van a ser accidentales y otros espontáneos, otros van a ser inducidos y de forma voluntaria, por diferentes razones pero lo que no debe de salir del radar es que el aborto no se va a erradicar porque tendríamos que erradicar la posibilidad reproductiva de las personas”, dijo Molre.

La criminalización del aborto, que siga dentro del código penal, ocasiona que casos como el de Esmeralda en Querétaro no dejen de reportarse. Esmeralda fue víctima de violación a manos de un familiar tres años mayor que ella. Ocho meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada a las autoridades por el personal de Salud.

Hasta esta semana, la menor permanecía detenida en su casa, la Fiscalía la acusaba de homicidio doloso y pedía tres años de cárcel para ella con una compensación económica para su presunto violador por medio millón de pesos. Luego de las protestas y presión hacia la Fiscalía, además de la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de las Mujeres, se desistió de la denuncia pero quedarán los fallos del sistema y hacia Esmeralda.

¿Qué esperar para 2025 en materia de aborto? Lo principal es que los congresos locales que faltan, 13, avances en la despenalización parcial del aborto para garantizar el derecho a decidir de mujeres y personas con posibilidad de gestar, pero el deseo, la exigencia es fuera aborto del código penal.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.