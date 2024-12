FOTOS ¬ La NASA comparte un árbol de Navidad cósmico compuesto por estrellas jóvenes

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La NASA compartió este martes un árbol de Navidad formado por estrellas jóvenes, el cual corresponde a una galaxia situada a 200 mil años luz de distancia. Esta se trata de un cúmulo estelar identificado como NGC 602, y uno de los tantos vecinos que tiene la Vía Láctea.

De acuerdo con los astrónomos, el fenómeno está conformado por estrellas tanto pequeñas como grandes, de las cuales tienen una décima parte de la masa del Sol y otras contienen alrededor de siete masas solares.

Asimismo, las luces azules y blancas que rodean la fotografía son estrellas jóvenes que emiten rayos X detectados por el Observatorio de Chandra de la NASA. Estas forma un anillo de gas y polvo alrededor del cúmulo verde que forma al árbol.

