Israel mata a 5 reporteros de la cadena Al Quds durante un bombardeo en Gaza

MADRID, 26 (EUROPA PRESS).- Al menos cinco reporteros de la cadena de televisión Al Quds, vinculada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han muerto en un bombardeo perpetrado en la madrugada de este jueves por el ejército de Israel frente al hospital de Al Auda, ubicado en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

El propio canal ha confirmado a través de su perfil en Telegram el fallecimiento de Faisal abu al Qumsan, Auman al Yadi, Ibrahim Seij Alí, Fadi Hasuna y Mauhmad al Lada, en un ataque contra el vehículo "de transmisión externa en el campamento de Nuseirat, mientras cumplían con su deber periodístico y humanitario".

Tras ello, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que sus cazas han llevado a cabo durante la noche un "ataque selectivo" contra "un vehículo en el que se encontraba un escuadrón de la organización terrorista Yihad Islámica".

Posteriormente, las FDI han afirmado que los cinco eran miembros de Yihad Islámica que "se hacían pasar por periodistas", vinculando a cuatro de ellos con actividades de "propaganda" y a otro con labores de "seguridad" en el área de Nuseirat.

De esta forma, ha afirmado que estas informaciones "vinculan claramente" a "cuatro de los terroristas eliminados con la organización terrorista Yihad Islámica", antes de argumentar que dio pasos para "reducir la posibilidad de dañar a civiles", en medio de las denuncias por la enorme destrucción y el elevado número de muertos por los ataques israelíes.

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han condenado "el asesinato de cinco periodistas cuando llevaban a cabo su labor", y ha reclamado a los organismos de prensa internacionales que "condenen los crímenes sistemáticos contra los periodistas y trabajadores de medios palestinos en Gaza".

the occupation committed another masscre against journalists by bombing their PRESS van from Al Quds Today Channel, killing 5 media workers. https://t.co/BctiAYuD0U pic.twitter.com/T99ZweBkYZ

— 𓂆 deeja⁷🫒 (@deedeehimawari) December 26, 2024