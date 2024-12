VIDEOS ¬ Difunden imágenes de los momentos previos a la tragedia aérea en Kazajistán

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El pasado 25 de diciembre, un avión de Azerbaijan Airlines se estrelló en Kazajistán, lo cual resultó en la muerte de al menos 38 personas.

En los últimos días, más imágenes han salido a la luz. No sólo muestran los momentos previos a la tragedia, sino que revelan detalles cruciales sobre lo acontecido a bordo.

En los videos grabados por algunos pasajeros, se observa cómo las mascarillas de oxígeno caen del techo de la cabina mientras el avión atraviesa una fuerte turbulencia.

This footage is genuinely alarming! Captured by a passenger showing oxygen masks lowered and inside of the cabin damaged just minutes before the plane disintegrated in a crash in Kazakhstan. 42 people are feared to have perished! 😳🫣 pic.twitter.com/GZ15uaoFRW

