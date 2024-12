¿Tronarás cohetes en Año Nuevo? Estas son las multas en CdMx por quemar pirotecnia

La quema de cohetes en la CdMx es bastante común durante las fiestas decembrinas, sin embargo, está prohibido y puede conllevar diversas sanciones que van desde multas a arresto.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Con el Año Nuevo a pocos días de distancia es probable que muchas personas estén planeando adquirir cohetes (pirotecnia) para utilizarla dentro de sus celebraciones; sin embargo, pese a que dicha práctica es bastante común en los hogares, su uso, de hecho, está prohibido, al menos en la Ciudad de México (CdMx).

Con el objetivo de prevenir y reducir en la medida de lo posible el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMX) puso en marcha su "Operativo Cometa", mediante el cual se llevan a cabo recorridos en las 16 alcaldías de la ciudad para detectar y retirar de las calles dichos materiales.

La SSC-CdMx alertó que el uso de pirotecnia puede representar un riesgo para las personas, especialmente menores de edad, además de para los animales de compañía, debido a que los fuegos artificiales "generan estrés, miedo y, en casos extremos, paros cardíacos en perros y gatos".

Para tener fiestas de #FinDeAño libres de riesgo, la #SSC realiza recorridos de prevención y retiro de #pirotecnia, en las 16 alcaldías, como parte del #OperativoCometa: Fiestas decembrinas 2024. ⚠️Recuerda⚠️La pirotecnia puede causar graves accidentes y afecta especialmente a… pic.twitter.com/39Lts5Kz7I — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 26, 2024

A raíz de ello, la Secretaría invitó a la población capitalina a no permitir que niñas y niños enciendan cohetes sin supervisión, no almacenar pirotecnia, denunciar su venta y distribución en lugares no autorizados, así como a no trasladarla en el Metro o Metrobús.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el Artículo 213 de la Ley Ambiental de la CdMx establece que está estrictamente prohibida la quema a cielo abierto de cualquier tipo de material o residuo.

Del mismo modo, señaló que, con base en el Artículo 28 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica de la capital, "detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aerostatos sin permiso de la autoridad competente" representa una infracción en contra de la seguridad ciudadana.

¡Esta temporada celebra sin pirotecnia! ❎No enciendas cohetes ni juegos pirotécnicos Tener un aire limpio es tarea de todas y todos. pic.twitter.com/XFbHVbDCRr — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 13, 2024

¿Qué sanciones se imponen a quienes quemen cohetes?

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que aquellas personas que sean sorprendidas encendiendo fuegos artificiales sin autorización, pueden ser acreedoras a alguna de las siguientes sanciones:

Multas que van de las 21 a 30 Unidades de Medida (de dos mil 300 a tres mil quinientos pesos aproximadamente).

Arresto de 25 a 36 horas.

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.