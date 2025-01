VIDEO ¬ Avioneta se estrella en el techo de un almacén en California; hay un muerto

Los Ángeles, 2 de enero (LaOpinión).- Las autoridades informaron que una persona murió y 15 personas resultaron lesionadas cuando una avioneta se estrelló el jueves contra un almacén comercial lleno de trabajadores, cerca del Aeropuerto Municipal de Fullerton y provocó un incendio.

El accidente aéreo se reportó poco después de las 14:00 horas de la tarde del jueves en la cuadra 2300 de West Raymer Avenue, cerca del Aeropuerto Municipal de Fullerton, en el condado de Orange, en el sur del estado.

Además, el accidente resultó en un incendio de cuatro alarmas, y una columna de humo negro espeso se elevó en el aire sobre el lugar y fue visible a millas de distancia.

La policía y los bomberos llegaron al lugar y combatieron el incendio y evacuaron los negocios circundantes, dijo Kristy Wells, portavoz de la policía de Fullerton.

A small plane crash in Fullerton, #California , has resulted in at least 11 people being injured and 1 dead after the aircraft collided with a building. pic.twitter.com/7FUeX01FBL

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) January 3, 2025