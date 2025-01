El Fiscal Anticorrupción de BC, fuera de peligro; estuvo en atentado de Nueva Orleans

El Fiscal Anticorrupción de Baja California, Javier Salas, quien se encontraba de vacaciones en Nueva Orleans, estuvo presente durante el atentado y resultó herido.

Por Eduardo Villa

Tijuana, 3 de enero (Zeta).- Javier Salas, Fiscal Anticorrupción de Baja California, reapareció este viernes en redes sociales confirmando que estuvo presente durante el atentado terrorista ocurrido en Nueva Orleans, Estados Unidos, al inicio de la semana, donde murieron 15 personas.

El funcionario estatal, encargado de la investigación de delitos vinculados con corrupción, se encontraba en la famosa Bourbon Street de la ciudad de Luisiana, donde ocurrió el atropellamiento masivo perpetrado por un terrorista el pasado 2 de enero.

Se informó que el funcionario se encontraba de vacaciones en Nueva Orleans y sufrió una lesión en la pierna durante el atentado, lo cual confirmó al subir la información a redes sociales junto con un mensaje.

En las imágenes, se ve a Javier Salas reposando en una cama de hospital con una férula en la pierna izquierda y acompañado por el personal médico.

El funcionario, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook:

“Con profunda tristeza expreso mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida este 1 de enero de 2025 en Bourbon St, Nueva Orleans. No hay palabras para describir esta tragedia, personas perdieron la vida y otras fueron lesionadas sin piedad".

“Agradezco a Dios por esta oportunidad de vida, a mi esposa, hijos y amigos, así como al personal médico del Hospital University Medical Center New Orleans LCMC Health, a la Cónsul Mexicana, al Doctor Juan Ramón de la Fuente y al Gobierno de Estados Unidos, quienes me acompañaron en todo momento para que recibiera la atención médica necesaria. Y desde luego, a quienes me externaron su cariño y muestras de afecto”, publicó.

El funcionario se encuentra fuera de peligro y se espera que regrese en próximos días a Baja California.

