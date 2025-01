VIDEOS ¬ Un incendio en un mercado de China deja a 8 personas muertas y 15 heridas

Shijiazhuang/Ciudad de México, 4 de enero (Xinhua/SinEmbargo).- Ocho personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un incendio ocurrido hoy sábado en un mercado en el distrito de Qiaoxi de la ciudad de Zhangjiakou, provincia de Hebei, en el norte de China, según informaron las autoridades locales.

El incendio estalló alrededor de las 8:40 horas (tiempo local) en un mercado de venta de verduras y otros artículos de consumo diario. Los bomberos, junto con los equipos de respuesta de emergencia y médicos, llegaron rápidamente al sitio para realizar las operaciones de rescate. A las 10:10 horas el fuego había sido extinguido.

Los trabajos de búsqueda y rescate finalizaron al mediodía. Los heridos fueron enviados al hospital para recibir tratamiento médico y, según dieron a conocer las autoridades locales, sus vidas no corrían peligro.

Las causas del incendio están siendo investigadas.

1月4日河北张家口市桥西区力广菜市场发生火灾,造成至少8人死亡、15人受伤。

On January 4, a fire broke out at the Liguang Vegetable Market in Qiaoxi District, Zhangjiakou City, Hebei Province, killing at least 8 people and injuring 15. pic.twitter.com/NtJAJ8zjxt

— Tramp-pope (@PopeTramp) January 4, 2025