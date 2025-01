El Papa nombra a Sor Simona Brambilla como primera mujer prefecta en el Vaticano

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco ha nombrado por primera vez a una mujer como prefecta del Vaticano. En concreto, ha establecido a Sor Simona Brambilla como nueva prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del que llevaba siendo secretaria desde 2023.

Brambilla, de 59 años, tiene el diploma profesional de enfermería y ha estado de misionera en Mozambique. Antes de llegar al Dicasterio, dirigió el Instituto de las Hermanas Misioneras de la Consolata entre el 2011 y el 2023.

El cargo de prefecto del Vaticano solía estar reservado a cardenales y arzobispos.

Sin embargo, el Papa trazó un camino con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022 para que también los laicos, y por tanto también las mujeres, pudiesen dirigir un dicasterio y convertirse en prefectas.

In Vaticano per la prima volta una donna Prefetto. Il Papa nomina suor Simona Brambilla "responsabile dei religiosi di tutto il mondo". Sessant'anni, è stata missionaria in Mozambico pic.twitter.com/KMdX5jKeDm

— Tg3 (@Tg3web) January 6, 2025