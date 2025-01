VIDEOS ¬ Así se vivió el sismo de magnitud 6.8 en el Tíbet; sube a 126 los muertos

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- Al menos 126 personas murieron y otras 188 resultaron heridas a causa un fuerte terremoto de magnitud 6.8 que tuvo lugar este martes por la mañana y que golpeó con dureza el condado de Dingri, situado en la región autónoma de Tíbet, en el suroeste de China, según un nuevo balance de las autoridades locales.

El sismo, que ocurrió pasadas las 9:00 horas, a una profundidad de 10 kilómetros bajo la superficie, ha provocado medio centenar de réplicas y afectó además a Bangladesh, Nepal, Bután e India.

A 6.8-magnitude earthquake jolted Dingri County in southwest China's Xizang on Tuesday morning. Take a glimpse of the aerial view of the epicenter located in Tsogo Township. #Xizang #earthquake pic.twitter.com/6sNjCQQzU4

— China Xinhua News (@XHNews) January 7, 2025