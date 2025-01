El 2 de enero, Jorge Sánchez, periodista e hijo del también periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado hace 10 años, se presentó en una conferencia de prensa con la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Un fatídico 2 de enero de 2015, Moi fue sustraído de su casa con lujo de violencia, su cuerpo sería hallado 20 días después.

Con la voz cargada de memoria, dignidad y duelo, Jorge, su incansable hijo, preguntó cuándo se reuniría con los familiares de los periodistas veracruzanos, víctimas de asesinatos y desapariciones desde hace 15, 10, cinco, tres años. La respuesta de la Gobernadora fue devastadora: ¿Para qué?

No, no culpemos sólo a la primera Gobernadora de Veracruz. Su insensibilidad no es un error aislado, es el emblema de un sistema político que, en su ascenso al poder, decidió desterrar el testimonio vivo de quienes llevan el peso de la violencia desmedida en México. Es el eco de un partido-movimiento que se llena la boca con menciones a los desfavorecidos de la historia, pero ha perfeccionado el arte de la omisión cegándose ante los rostros de los dolientes.

El ¿para qué? no es sólo una pregunta; es un veredicto. Es el abandono institucionalizado de la justicia, que ya no camina por las avenidas del Estado, sino que vamos pepenando con angustia en los relatos fragmentados de los sobrevivientes, en las denuncias que se repiten hasta desgastarse, en los nombres que se gritan hasta el agotamiento. La justicia no está en fiscalías ni estará en tribunales “electos”; vive y vivirá, si acaso, en la voz de quienes se niegan al olvido.

El ¿para qué? exilia al dolor como motor de lucha al mundo de lo imposible. Convierte la búsqueda de justicia en una carga inútil, un esfuerzo innecesario, porque –dicen ellos– la justicia llegará sola, de la mano de los justos que nos gobiernan, a base de relatos y saliva, no de acciones. Esa nueva élite de iluminados que, con su infinita sabiduría y bondad, desmantelará los lastres del neoliberalismo y las herencias corruptas del PRIAN. ¿Acaso no debemos confiar ciegamente en su clarividencia? En efecto, hoy pareciera osado dudar que esas y esos dirigentes políticos saben más que las propias víctimas sobre sus necesidades.

El ¿para qué? también desconfía del diálogo con las víctimas. No porque no lo entienda, sino porque lo teme. Las voces de los sobrevivientes manchan las investiduras, perturban la paz impostada del poder. Exigir justicia es, para ellos, un acto de insolencia. Por eso, desde el día uno, el obradorismo eligió invisibilizar a las víctimas. De paso, despertó sospechas sobre sus intenciones, sugirió manipulaciones oscuras, negó su agencia, su autonomía, su derecho a hablar y a ser escuchadas.

El ¿para qué? impone su propio tiempo. Es el reloj frío del poder que decide cuándo las demandas de verdad y justicia son oportunas. Si no es la elección, es la transición; si no es la transición, es la curva de aprendizaje infinita en las oficinas burocráticas. Mientras tanto, ahí están las víctimas, atrapadas en un tiempo que no les pertenece. Un tiempo ajeno, impuesto, que las condena a esperar sin fin, como rehenes de un sistema que no tiene prisa por atenderlas como es debido.

Y entonces, respondamos para qué. Para recordar que la insolencia del Estado no paraliza, sino que devendrá en un golpe más en la puerta cerrada de la justicia. Para recordar que no hay tiempo que valga más que la dignidad de las víctimas. Para recordar, también, que habrá voces que se nieguen a callar mientras haya nombres que se resistan al olvido. El ¿para qué? no será el final de la historia, será el nuevo resorte de una lucha que no se detendrá.

Leopoldo Maldonado https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/ Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.