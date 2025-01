Presidenta Sheinbaum, ¿qué no iba a responder a Trump?

¿Tiene sentido que la presidenta Sheinbaum habiendo dicho que no se enfrascaría en luchas mediáticas con Trump haya abandonado esa posición razonable para responder continuamente a sus ataques contra México?, como lo hace, esta semana diciendo que asumiendo el cargo cambiaría el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Desde el punto de vista geográfico habría tenido racionalidad oportunamente hablar de Golfo de América, o mejor de las Américas, pues esta cuenca oceánica incluye litorales de México, Estados Unidos y Cuba.

Los de México comprenden las costas de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de Estados Unidos Florida, Alabama; Misisipi, Luisiana y Texas, y de Cuba, las provincias de Pinar del Rio y Artemisa.

También es importante destacar que la mayor extensión del litoral corresponde a México con 3, 295 kilómetros; a Estados Unidos 2, 625, y a Cuba 711.

El nombre de la cuenca oceánica data de la etapa de exploración y colonización realizado por los españoles durante el siglo XVI donde destaca la obra de Américo Vespucio, Juan de Grijalva, Hernán Cortés y diversos cartógrafos y cronistas, como fue Martín Fernández de Enciso que lo naturalizaron al incluirlo en mapas del siglo XVI y XVII.

Geográficamente es indiscutible que los litorales del Golfo corresponden a tres países vinculados históricamente a los antiguos territorios de la Nueva España y, a procesos de independencia distintos, incluso, a la pérdida de territorio mexicano por el tratado Guadalupe Hidalgo de 1848.

El nombre ha sobrevivido al tiempo y, lo que domina, son los intereses de cada uno de ellos especialmente los de México y Estados Unidos, porque en sus litorales se encuentran grandes yacimientos de petróleo y gas natural -Por ejemplo, una sexta parte de la producción petrolera de los Estados Unidos se encuentra en sus litorales. Pero, ahora no se menciona, ni es motivo de la esgrima.

Entonces, ¿es relevante una discusión sobre el nombre de está cuenca o nuestra presidenta cayó en una trampa del empresario neoyorquino?

A primera vista la respuesta fortalece a Trump porque declaró que no seguiría ese juego de buscapiés mediáticos y ahora, deberá responder a cada nueva amenaza y, muy pronto, a acciones cuando sea ungido presidente el 20 de enero.

Y ahí, está, en desventaja, Trump, lo ha dicho, que su especialidad es tensar la cuerda de los adversarios para obtener beneficios y eso, es lo que hemos visto, desde antes de la elección presidencial estadounidense.

Lanza amenazas a diestra y siniestra porque cómo buen pescador espera una buena cosecha y esta, no depende de los dimes y diretes, sino lo que haga, o haya dejado de hacer cada país para defender realmente la soberanía.

El reino de Dinamarca, por ejemplo, tiene el apoyo político del resto de países de la Unión Europea pero, también, destinó millones de euros para reforzar la vigilancia de Groenlandia sin desgastarse en enfrascarse en un pleito por la declaración de Trump de insistir comprar esta isla estratégica del norte de Europa; Canadá, ha hecho lo propio, reforzar las fronteras, incluso, la renuncia de Justin Tradeau como primer ministro se inscribe en la tarea responsable de tener un gobierno fuerte para en caso de que avancen las pretensiones expansionistas no encuentren a un país dividido; Panamá, por su parte, mantiene un discreto silencio para no hacer aspavientos innecesarios.

O sea, cada uno de ellos hace un juego estratégico con perspectiva y la presidenta Sheinbaum, lamento decir, es la única gobernante de estos países que se sube al ring mediático siendo que es a la que menos conviene por razones geográficas y económicas pues, bastaría, que el 21 de enero empiece la deportación masiva de indocumentados para que México tenga un nuevo problema.

Y luego, está la aplicación de los aranceles a nuestras exportaciones al mercado norteamericano que sería el segundo guantazo al gobierno morenista y a la economía mexicana.

Será, entonces, cuando Trump imperialmente diga, como lo hizo con AMLO, que quiere de México y me pregunto, como muchos, tendrá la presidenta capacidad para decirle con la soga al cuello que no en materia de fentanilo, seguridad, migración o comercio.

No se verán dónde están las fortalezas para una buena negociación con unas fronteras congestionadas de migrantes y con el reclamo de exportadores por la falta de una política pública compensatoria que ya se manifestó con la caída del empleo formal en diciembre, sin contar, la escalada de violencia criminal.

Entonces, se verá el alcance de las respuestas a las provocaciones que podrían ser del tamaño de los vacíos, de lo que no se hizo y debió hacerse, para verse en el espejo de la estética de estadista.

Al estar escribiendo este artículo leo una nueva provocación de Trump diciendo que los cárteles gobiernan México y la presidenta Sheinbaum, cae en esta nueva trampa, respondiéndole con escaso tino y humor: “le informaron mal, ya no gobierna Calderón, sino el pueblo”. O sea, no dice que no, sino…

¿Acaso a Trump le interesa que le ilustren con los tiempos de Calderón y García Luna?, estando tan cerca AMLO y su política de seguridad de “abrazos, no balazos” con un costó alto en los dos lados de la frontera, no, ese no es el tema, el tema, es como en el box, cuando los peleadores van al pesaje y no falta el bravucón, que busca crear expectación, animar a la clientela y meter miedo al contrincante para que con ese sentimiento suba a la función estelar. O, sea, Claudia trasmite preocupación, están fallando los asesores.

Y, peor, habría que ver si el cálculo, que hace el entorno presidencial, está en clave de distractor y tiene un efecto positivo, si cae bien, en medio de tantos problemas de incertidumbre, un pleito más, es lo que necesita el país.

Ya veremos los resultados de esta estrategia de confrontación contra una lógica intimidación-aceptación, sea en materia de migración, narcotráfico o comercio internacional y un aviso adelantado sea que la presidenta no haya recibido la cortesía para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Trump o, quizá, eso también explique el resorte de la confrontación.

Y, claro, Trump podrá intentar cambiar el nombre del Golfo, que es nuestro por la historia y, sobre todo, por la fuerza de la costumbre, pero, no es ahí, donde están los problemas de la bilateralidad, tampoco ayuda la confrontación. Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/ Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

