EU eleva a 25 millones de dólares recompensa por datos que permitan arrestar a Maduro

MADRID, 10 ENERO (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten el arresto o la condena del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dentro de un nuevo paquete de medidas que incluye también sanciones contra funcionarios vinculados a instituciones chavistas, y con el que Washington quiere dejar claro que el opositor Edmundo González es el "Presidente electo".

Para Washington, está "claro" que es González "quien debería haber jurado hoy el cargo de Presidente", ya que existen "pruebas irrefutables" de que se impuso en los comicios del 28 de julio.

La recompensa contra Maduro, la máxima cantidad contemplada como contraprestación por información de personas señaladas por narcotráfico en Estados Unidos. También se ofrece la misma cuantía por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, figura clave del chavismo.

The Narcotics Rewards Program offers a total of up to $65M for info leading to the arrests and/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, and Vladimir Padrino López. https://t.co/h5xyNFOFuf pic.twitter.com/pOHkkeHDUn

— US Dept of State INL (@StateINL) January 10, 2025