Fiscal Especial asegura, tras su renuncia, que tenía evidencia para condenar a Trump

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- El Fiscal Especial Jack Smith, que investigó los supuestos intentos del magnate republicano Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, afirmó que existen pruebas suficientes como para condenarlo en caso de que no se hubiera impuesto en los comicios de noviembre de 2024, que le permitirán volver a la Casa Blanca.

Smith señaló que "la visión del Departamento [de Justicia] de que la Constitución prohíbe la continuada imputación y procesamiento de un Presidente es categórica y no cambia la gravedad de los crímenes, la firmeza de las pruebas gubernamentales o los méritos de la acusación, que la oficina respalda totalmente".

En este sentido, sostuvo que "las partes estaban en medio del proceso cuando los resultados de las elecciones presidenciales dejaron claro que Trump tomaría posesión como Presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025".

Sin embargo, Smith hizo hincapié en que el Departamento de Justicia "determinó el caso debería ser descartado sin prejuicio alguno antes de que Trump tomara posesión", lo que llevó a la oficina a dar pasos para concretar este hecho el 25 de noviembre de 2024.

En la carta de presentación del informe final, dirigida al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, Smith recordó que el magnate se sometió a dos investigaciones por parte del Departamento de Justicia.

La primera derivó de posibles violaciones de la Ley por "esfuerzos para interferir en la transferencia legal de poder" tras las elecciones de 2020, mientras que la segunda se centró en "la posesión de documentos altamente clasificados" en su residencia en Mar-a-Lago.

De esta forma, aseveró que los trabajos de su equipo se ciñeron al Estado de Derecho y "respetaron de forma estricta los requisitos legales" y "las decisiones y precedentes judiciales". "Es igualmente importante para mí dejar claro que nadie en el seno del Departamento de Justicia intentó interferir o influir de forma inadecuada en mi toma de decisiones", ha argüido.

"Los hechos descubiertos en la investigación y presentados en mi informe, importan", dijo. "Fiscales experimentados saben que no puedes controlar los resultados y que sólo puedes hacer tu trabajo de la forma correcta y por los motivos correctos. Concluyo mi trabajo con la confianza de que lo hemos hecho y de que hemos cumplido totalmente con nuestras obligaciones con el Departamento [de Justicia] y con nuestro país", zanjó.

Deranged Jack Smith was unable to successfully prosecute the Political Opponent of his “boss,” Crooked Joe Biden, so he ends up writing yet another “Report” based on information that the Unselect Committee of Political Hacks and Thugs ILLEGALLY DESTROYED AND DELETED, because it…

