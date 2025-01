Jack Smith, el Fiscal que dirigió indagatorias contra Trump por Capitolio, renuncia

Madrid, 11 de enero (EuropaPress).- El Fiscal federal Jack Smith, responsable de investigar la implicación del Presidente electo, Donald Trump, en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los intentos de influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, presentó su dimisión como miembro del Departamento de Justicia efectiva a partir del pasado viernes, según un documento judicial.

Smith fue el principal responsable de un informe de dos volúmenes que incluía también el supuesto uso irregular de documentos secretos por parte de Trump después de dejar la Presidencia, informó la cadena estadounidense CNN.

La versión final del informe fue entregada por Smith el pasado martes a Garland, quien quería hacer pública esta documentación con la excepción de la relacionada con los documentos secretos.

Jack Smith has resigned from the DOJ. I appreciate his hard work and dedication to the rule of law.

Todo ello hacía previsible la dimisión de Smith antes de la toma de posesión de Trump, prevista para el 20 de enero. "El fiscal federal ha completado su trabajo y ha presentado su informe final confidencial el 7 de enero de 2025 y salió del Departamento el 10 de enero", indicó una nota a pie de página de un escrito judicial presentado por el Departamento de Justicia y recogido por la cadena NBC.

En la petición del Departamento de Justicia dirigida a la jueza de distrito Aileen Cannon -nombrada por Trump- para que no prorrogara las restricciones a la publicación de parte del informe de Smith.

Los cargos que se imputaban a Trump por decisión de Smith fueron desestimados tras la victoria de éste en las elecciones presidenciales de 2024 conforme a la política vigente en el Departamento de Justicia de no investigar a un presidente en el cargo.

JUST IN: Special Counsel Jack Smith has resigned, according to a court filing the DOJ submitted to U.S. District Judge Aileen Cannon on Saturday afternoon.

The public deserves to see his final report before January 20. Release it NOW! pic.twitter.com/0E7bG9bEf6

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 11, 2025