Steve Bannon arremete contra Elon Musk: "Es malvado, debería volverse a Sudáfrica".

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Steve Bannon, exestratega jefe de Donald Trump, intensificó su enfrentamiento con Elon Musk al llamarlo "malvado" y pedir su salida de Estados Unidos.

En una entrevista con Il Corriere della Sera, Bannon aseguró que Musk no tendrá acceso a la Casa Blanca cuando Trump regrese al poder.

Bannon, clave en el triunfo de Trump en las presidenciales de 2016, retomó su confrontación con Musk tras cumplir cuatro meses en prisión federal por desacato.

Steve Bannon calling Elon a toddler was not on my list today! pic.twitter.com/1QriWeKsHy

Musk, quien ha donado más de 250 millones de dólares a la campaña de Trump, ha sido una figura recurrente en los círculos del expresidente.

Además, ha liderado iniciativas políticas, como una reforma administrativa, y se ha posicionado en debates clave, generando apoyo y descontento en igual medida.

Uno de los puntos de choque entre ambos ha sido el uso de visados H-1B, que permiten la contratación de trabajadores extranjeros cualificados en Estados Unidos.

Mientras Musk apoya este sistema, Bannon lo criticó, argumentando que "el sistema de inmigración está manipulado por los señores de la tecnología".

Steve Bannon is coming after Elon Musk over H1-B visas, and while the debate is valid, publicly attacking Elon is NOT the move. 💡

Elon’s challenging the status quo, pushing boundaries, and doing more than most for the movement. Dividing ourselves publicly? Bad look. It only… pic.twitter.com/ztreZHa0vV

— The Patriots Prayer Network (@ThePatriotsPray) January 13, 2025