"Es un alivio": La princesa Kate Middleton confirma que su cáncer está "en remisión"

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS).- La princesa Kate de Gales ha confirmado este martes que el cáncer que le fue diagnosticado en marzo del año pasado ha entrado en fase de "remisión" y ha subrayado el alivio que esto le supone durante una visita al hospital The Royal Marsden, donde recibió tratamiento.

Así las cosas, la esposa del príncipe Guillermo ha trasladado su agradecimiento al personal del hospital londinense por los cuidados que le prestaron a lo largo del año pasado, así como a todos aquellos que "han caminado silenciosamente" junto a ella y su familia durante todo este proceso.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.

My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.

We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025