VIDEOS ¬ Un casino y un negocio se incendian en Culiacán; tratan de apagar las llamas

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (RíoDoce/SinEmbargo).- Un negocio de trampolines y un casino de la cadena Royal Yak ubicados en la Plaza Cinépolis, en Culiacán, Sinaloa, se encuentran en llamas en estos momentos.

El incendio empezó alrededor de las 11:30 horas, de acuerdo con reportes.

El negocio está ubicado por el bulevar Pedro Infante, a un costado de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), y casi en frente del Congreso estatal, donde esta mañana fue asesinado un exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

There's a huge fire at Plaza Cinépolis in Culiacán, Mexico. No word on casualties....pic.twitter.com/6hJaW47IrD

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 16, 2025