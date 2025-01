Lourdes Maldonado y el precio de denunciar al poder

Lourdes Maldonado no quería morir. No deseaba convertirse en mártir. Así lo dijo al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, implorando protección en una conferencia matutina. "Vengo aquí para pedir ayuda, porque temo por mi vida", dijo. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva como una súplica desoída. Su petición fue clara, su miedo genuino. Pero las promesas de protección del Jefe de Estado se quedaron en palabras vacías.

Lourdes alzó la voz en reiteradas ocasiones, advirtiendo sobre las amenazas que pendían sobre ella, señalando directamente a poderosos actores en Baja California, y pidiendo, desesperada, la protección que nunca llegó. A tres años de su asesinato, su caso continúa sin justicia, mientras la impunidad sigue siendo la norma en México.

Durante años, Lourdes denunció un conflicto laboral con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y figura influyente en la política local. Eso dijo Lourdes cuando se dirigió directamente al Presidente López Obrador para advertirle que temía por su vida.

El 23 de enero de 2022, Lourdes fue asesinada frente a su hogar. Días antes de su artero asesinato, Lourdes ganó el litigió laboral, teniendo la posibilidad de acceder a los registros fiscales de la empresa mediática del político. Este crimen evidenció la peligrosa combinación de violencia contra periodistas, la apatía de las autoridades que deberían garantizar su seguridad y la colusión política del más alto nivel.

Sin embargo, lo más indignante fue la reacción del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en lugar de tomar con seriedad las denuncias previas de Lourdes, minimizó las acusaciones contra Bonilla, afirmando que no creía que el exgobernador pudiera estar involucrado en algo tan grave. “No creo que Bonilla sea capaz de ordenar algo así”, dijo. Una declaración que no sólo minimizó las denuncias de Lourdes, sino que también envió un mensaje inequívoco sobre la falta de voluntad para investigar a fondo.

¿En qué momento las suposiciones presidenciales reemplazaron las investigaciones imparciales? En un país donde la impunidad es la regla, estas declaraciones no sólo restaron peso a las denuncias de Lourdes, sino que enviaron un mensaje de respaldo a las élites señaladas. Mientras Bonilla gozaba de inmunidad implícita, el caso de Lourdes se sumaba a la larga lista de crímenes no resueltos que han marcado al periodismo mexicano como una profesión de alto riesgo.

La violencia contra quienes informan la verdad no sólo silencia vidas, sino que destruye la confianza en las instituciones. La historia simboliza el fracaso de un sistema que no protege a quienes alzan la voz. La falta de justicia no sólo es una deuda con ella y su familia, sino con todos los periodistas que cada día enfrentan amenazas por cumplir con su labor.

Hoy, recordar a Lourdes Maldonado no es suficiente. No basta con mencionar su valentía ni lamentar su pérdida. Exigir justicia es el único homenaje válido. Las autoridades deben responder con acciones claras, transparentes y contundentes. Ya no hay espacio para excusas, ni para discursos que desvíen la atención de las verdaderas responsabilidades.

Lourdes Maldonado no quería morir, y su asesinato no puede quedar en el olvido. Su lucha es ahora un llamado colectivo para que el silencio nunca más sea la única respuesta frente a la injusticia.

Leopoldo Maldonado https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/ Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

