PlayStation 6 ya tiene fecha de lanzamiento: ¿cuándo es y cuánto costará?

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Sony ha comenzado a revelar detalles preliminares sobre su próxima consola, el PlayStation 6, que podría llegar al mercado entre 2027 y 2028.

Este anuncio se alinea con las expectativas del ciclo de vida de las consolas de la compañía, y apunta acompetir directamente con la nueva generación de Xbox, lanzamiento que también se espera para 2028.

De acuerdo con declaraciones de Hideaki Nishino, CEO de Sony Interactive Entertainment, la vida útil del PS5 aún se extenderá por dos o tres años más.

Sin embargo, informes de insiders y entrevistas recientes con Naomi Matsuoka y Mark Cerny sugieren que el PS6 buscará adelantarse ligeramente a su competidora principal. México, un mercado estratégico para Sony, estará incluido en esta ventana de lanzamiento.

UNCONFIRMED RUMORS: PS6 🚀

Recap of #PlayStation 6 rumors😎

✅Most powerful of its generation

✅Coming with a handheld version

✅A “weaker” console is possible

✅PS6 / PS6 Handheld / PS6 “Lite”

✅In development for over a year

✅Specs (CPU/RAM) not yet finalized

✅Sony talking… pic.twitter.com/Nz73OuwwPA

— Rino (@RinoTheBouncer) April 19, 2024