Nintendo Switch 2: ¿cuáles son las novedades y cuándo sale a la venta?

MADRID, 17 de enero. (EuropaPress).- Nintendo ha confirmado oficialmente la viodeoconsola Nintendo Switch 2, que incrementa el tamaño de su pantalla y añade un asa en la parte posterior para facilitar la inclinación.

Switch 2 llegará al mercado este mismo año, en una fecha que Nintendo ha optado no revelar, aunque ha compartido un breve video en el que muestra por primera vez el aspecto que tendrá su nueva consola.

Este equipo incrementa su tamaño, que se apreciará tanto en la pantalla como en los controladores, que seguirán adhiriéndose en los laterales, pero esta vez de manera directa, en lugar de tener que deslizarlos.

Nintendo ha introducido un nuevo puerto USB, un nuevo diseño para los botones de volumen y encendido, y en los mando Joy-Con, un nuevo botón y un sensor láser para puedan usarse sobre una superficie lisa, como un ratón.

Introducing #NintendoSwitch2, the successor to Nintendo Switch, releasing in 2025.

Learn more: https://t.co/m8FoQWfYcv pic.twitter.com/pDs2T1xIhv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 16, 2025