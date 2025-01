Bomberos de Los Ángeles contienen incendio en Sepulveda Pass tras ardua batalla

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 24 de enero (LaOpinión).- Los equipos de bomberos trabajaron durante la madrugada del día de ayer para detener el avance de las llamas de un incendio que detonó en el área de Sepulveda Pass, en Los Ángeles.

Elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondieron alrededor de las 23: horas a los reportes de un incendio de vegetación que se propagaba rápidamente en el Freeway 405, cerca del Getty Center Drive y North Sepulveda Boulevard.

En el momento en que surgió el incendio, las ráfagas de viento, de hasta 25 millas por hora, ayudaron a que el fuego creciera a poco más de 40 acres, pero rápidamente los bomberos respondieron con un ataque agresivo con el lanzamiento de agua desde helicópteros.

Además de batallar con los vientos y las columnas de humo del incendio, los pilotos de los helicópteros tenían que maniobrar para trabajar en el área, que es un paso angosto y con obstáculos, como cables de energía eléctrica.

🚨‼️🔥 #BREAKING #NEW:

Another new fire - this one is called the #SepulvedaFire - just broke out in Los Angeles County along the 405 Freeway and is threatening nearby homes. It's in the former evacuation zone for the #PalisadesFire, this time in the #BelAir area (and is close by… pic.twitter.com/PGJiFnaPtg

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) January 23, 2025