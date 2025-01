GenteAsí ¬ Medallistas olímpicos exhiben como sus preseas de París se deterioran

Pese a la queja de más de 100 atletas que exigen les cambien sus medallas deterioradas, la empresa francesa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton no se ha pronunciado al respecto.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Las medallas que se entregaron a los deportistas en los pasados Juegos Olímpicos de París se están deteriorando. La queja ha surgido por parte de varios atletas a escasos 100 días de que se llevara a cabo el evento multideportivo.

Uno de los primeros en exhibir la calidad de las medallas fue el skater estadounidense Nyjah Huston quien, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, mostró que su medalla lucía desgastada.

Sin embargo, no fue el único que deportista que abrió la conversación ya que a la publicación de Nyjah Huston se sumaron otros atletas como el l boxeador español Enmanuel Reyes Pla, quien mostró que su medalla de bronce se había deteriorado.

“Cuando gané mi medalla en París 2024, jamás imaginé que tendría que buscar en Internet cómo cuidarla. Pero aquí estamos. Resulta que las medallas olímpicas, símbolo del esfuerzo, la dedicación y los sueños cumplidos, se están deteriorando. ¿Indignante? Por supuesto ¿Sorprendente? En absoluto”, escribió el boxeador en LinkedIn.

Las medallas fueron diseñadas por Chaumet, fabricante de joyas y relojes de lujo que forma parte del grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional se ha disculpado y aseguró que buscará remplazarlas.

En tanto, Monnaie de Paris, la casa de la moneda francesa, que fabricó las medallas, ha asumido hasta ahora la responsabilidad achacando el problema a una cuestión técnica relacionada con el barniz.

De acuerdo con The New York Times, Chaumet nunca había diseñado una medalla deportiva, y de las tres que les encargaron, la de bronce resultó ser la más complicada. “Es la más difícil porque es la más delicada”, declaró a The New York Times Philippe Bergamini, uno de los diseñadores de joyas más veteranos de Chaumet.