GenteAsí ¬ Español exhibe fraude en Amazon: compró celular, recibió comida de gato

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El caso de un internauta español se hizo viral luego de que denunciara que lo estafaron en Amazon tras comprar un celular de gama alta durante el Black Friday. Fue a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde el usuario @LosGarciaRM relató el mal momento y que le hizo pasar un estafador en Amazon, una de las corporaciones de comercio electrónico más populares.

De acuerdo con el relato del internauta, fue el pasado 15 de noviembre decidió comprarse un teléfono de gama alta en AmAZON durante el Black Friday. Sin embargo, días después, al recibir y abrir el tan esperado paquete, se encontró con que el pedido no era lo que él había comprado.

"Me ha pasado algo surrealista comprando en Amazon este Black Friday. Llevo 10 días desesperado y no me dan ninguna solución. Recurro a contarlo aquí porque ya no sé qué más hacer. Al menos, si sirve a alguien para que no le engañen como a mí, bueno será (sic)", compartió @LosGarciaRM en la primer publicación de su hilo.

"El pasado viernes 15 decidí comprarme un móvil de los buenos de verdad. Había pasado toda la vida comprando el típico móvil de 200 euros que te hace el apaño un año y medio y dije bueno va, vamos a darnos un buen capricho (sic)", añadió.

Un par de publicaciones después, el usuario de X difundió una fotografía de lo que recibió en el tan esperado paquete de Amazon y era, ni más ni menos, que una lata de comida para gato.

Desesperado, el internauta apuntó que hasta el pasado 30 de noviembre había llamado más de 20 veces a Amazon y que, lamentablemente, no ha obtenido ninguna solución más que deben revisar el paquete que envió de vuelta.

El día 19 por la mañana me llama el transportista para que baje, que le tengo que dar el código para darme el paquete y yo pues ilusionado perdido bajé como un loco. Como sigo siendo un ansias, en el ascensor lo estaba abriendo, antes de llegar a mi piso. Y me encontré esto: pic.twitter.com/PvnUPYqYls — LosGarciaRM (@LosGarciaRM) November 30, 2024

"He llamado más de 20 veces y las personas que te atienden (en Amazon) parecen robots. Solo dicen que tienen que procesar el paquete que yo les he mandado y que hasta el 21 de diciembre puede tardar el proceso (sic)".

Y agregó, "han pasado 10 días y no tengo ni el dinero, ni el móvil ni descanso bien cuando veo que en mi cuenta tengo -660€ para que una empresa enorme me haya engañado. He pedido hablar con supervisores, he intentado mandar mails y simplemente pasan de mí. Solo recibo la misma respuesta".

Tras relatar su experiencia comprando en Amazon, el usuario exhortó a otros internautas a tener cuidado en este tipo de compras por Internet, no sin antes solicitar apoyo a las autoridades españolas ya que, lamentablemente, se quedó sin teléfono y con una deuda de 659 euros, lo equivalente a 14 mil pesos mexicanos.