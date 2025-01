A la memoria de los niños Gael y Alexander

No hay mejor calificativo para los legisladores del noroeste del país que han venido a Culiacán para brindar “apoyo político” al gobernador Rubén Rocha Moya, es decir, animar la narrativa que convierte al victimario en víctima y a las víctimas de impotencia y llanto, en victimarias.

Han venido a apoyar a un gobernador débil que todo indica es parte del problema, no de la solución de los problemas de violencia que sacuden el estado desde el 25 de julio, cuando se secuestró a Ismael El Mayo Zambada y se asesinó a Héctor Melesio Cuén Ojeda, en una reunión donde, según Zambada, estaría el gobernador para resolver el diferendo que este sostenía con el exrector asesinado por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Han venido a apoyar a un gobernador al que se le cayó la verdad oficial de que Cuén Ojeda fue asesinado aquella noche en una gasolinera del sur de Culiacán, como lo escribió no Zambada, sino como lo demostró la fiscalía general de la República (FGR) al documentar el montaje de que había sido objeto la supuesta escena del crimen.

Han venido a brindar apoyo político a un gobernador que pese a los indicios documentales los sinaloenses no sabemos si declaró y qué, ante la FGR, sobre ese montaje donde estuvieron involucrados funcionarios de primer nivel de la Fiscalía General del estado de Sinaloa (FGES) incluso, algunos de ellos, han sido promovidos luego de la renuncia de su titular y solo, ha trascendido, que esta abandonó el estado y está mal de salud.

Han venido acompañar a un gobernador que desde el 9 de septiembre se le ha incendiado el estado por la guerra que sostienen las principales facciones del Cartel de Sinaloa y que ha costado oficialmente aproximadamente 700 vidas y un número mayor de desapariciones forzadas, además, ha causado daños económicos que de acuerdo con las organizaciones empresariales representan pérdidas por casi 20 mil millones de pesos y la quiebra, al menos, de 700 empresas con el subsecuente despido de miles de trabajadores.

Han venido pues a tomarse una foto con un gobernador que pese a que todos los días sacude la violencia rompiendo familias sale a decir a la prensa que en Sinaloa “no pasa nada” que la vida sigue y los “estadios y escuelas están llenas” y que todo, es producto del “estigma” que tiene el estado.

Han venido esos diputados con un gobernador insensible con los deudos de esas familias rotas que diariamente velan a sus muertos y salen a la plaza pública a gritar, una y otra vez, que vuelvan los cientos de desaparecidos de esta guerra que nunca debió haber ocurrido y que sigue, incesantemente, dejando su estela de muerte, incertidumbre y calles vacías; noches largas, solo alteradas por las ráfagas de fuego y el olor siniestro a autos y casas quemadas.

Han venido esos legisladores federales a Sinaloa salvaguardados con recursos públicos para brindar respaldo político a un gobernador que no deja el cargo, porque según su entorno no es la solución y si antes, lo apoyó AMLO, ahora lo apoya decididamente Claudia Sheinbaum, para que continue en el cargo, aunque este visto que no sirve a los ciudadanos para brindar seguridad a las familias en su cotidianidad, integridad y patrimonio.

Han venido esos legisladores morenistas a la tierra generosa de los once ríos para volver a corear en silencio la frase insensata de “Rocha, no estas solo, no estás solo” ante una sociedad dolida, molesta, triste, que lo ha interpretado como una descortesía, grosería, una bofetada demostrando lo lejos que están esos políticos de la gente y sus problemas, porque, para ellos, con este acto de servidumbre política, no hay nadie más importante que ellos mismos.

Vamos, han venido estos legisladores a Culiacán solo para la foto y se han regresado a su Cámara y sus discursos, dejando el mensaje de que Rocha Moya permanecerá en el cargo hagan lo que hagan los sinaloenses, cuando, saben, que ni siquiera de ellos depende su permanencia en un país que refrenda la mezcla viscosa de centralismo, patrimonialismo y personalismo. O sea, el poder está en otro lado, no en el coro fácil.

Han venido estos legisladores a la capital del estado a brindar apoyo a un gobernador que lo repudian franjas importantes de sinaloenses que esta semana dieron muestras de perder el miedo y han tomado la calle -y, mejor, el Palacio de Gobierno- para reclamar que su estancia en el cargo no le sirve a Sinaloa y que debe irse, entre más pronto mejor, para abrir paso a alguien sensible con los agravios que se han acumulado en los últimos cinco meses.

Han venido estos “representantes populares” a brindar apoyo político a un gobernador y, ahora, probablemente, desde la comodidad de sus oficinas legislativas ven los videos donde miles de sinaloenses vestidos de blanco llegaron hasta el Palacio de Gobierno para cumplir con una cita pactada y qué ha sido cancelada. Y, entonces, reclamar al unísono por todo, pero, especialmente, la muerte de un padre y dos niños que tuvieron la desgracia de pasar por el lugar equivocado en Culiacán.

Vamos, vinieron los legisladores federales a Culiacán, a brindar respaldme ayudas a o a un gobernador que no gobierna, que ha perdido el pulso y lo peor, el respeto de los gobernados, al grado, que ha llegado la turba blanca hasta el tercer piso del Palacio de Gobierno para gritarle y romper las paredes ante la negativa de recibirlos por lo que se ha convocado para este viernes a una manifestación sobre el malecón de Mazatlán y otra, para el próximo domingo, en Culiacán.

O sea, los legisladores con su apoyo solo han venido a Sinaloa, además, de disfrutar de una buena comida y bebidas a mover el panal de la discordia social, y no le sirvió de mucho al gobernador, pues, es imposible, que lo que no brindan los gobernados al gobernante lo brinde un puñado de legisladores que serán recordados por su servidumbre ante un poder flácido y desconcertado, que se agarra, este visto, de donde puede para sostenerse en pie.

Y es que no puede el victimario, terminar convertido en víctima.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/ Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

