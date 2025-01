México no rechazó vuelos de EU con deportados, al contrario: aceptó cuatro en un día

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió que México haya rechazado el aterrizaje de un avión militar con migrantes deportados desde Estados Unidos.

La polémica surgió tras un reporte de NBC News que aseguró que un vuelo con destino a México no despegó porque las autoridades mexicanas habrían negado el permiso de aterrizaje. Este vuelo formaba parte de una serie de deportaciones masivas ordenadas por el Presidente Donald Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca calificó la situación como un problema administrativo resuelto rápidamente. Además, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró en X que México aceptó "un récord de cuatro vuelos de deportación en un sólo día".

Aunque la SRE no confirmó la llegada de los vuelos, reiteró que México mantiene una relación positiva con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo de sus soberanías.

Thanks to President Trump:

Yesterday, Mexico accepted a record 4 deportation flights in 1 day!

This comes in addition to unrestricted returns at the land border, the deportation of non-Mexicans, & reinstatement of Remain-in-Mexico. Mexico has also mobilized 30K National Guard. https://t.co/FNINADyQU7

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 25, 2025