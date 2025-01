La Casa Blanca ahora difunde la llegada de militares de élite a unos metros de México.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos reforzó su frontera sur con México mediante el despliegue de tropas del Cuerpo de Marines y el inicio de deportaciones en aviones militares.

En un video compartido por la Casa Blanca, se mostró a soldados descendiendo de helicópteros cerca del muro fronterizo mientras tomaban posiciones estratégicas.

En su primer día en el cargo, el Presidente Donald Trump declaró la inmigración ilegal como una emergencia nacional, instruyendo al Pentágono a enviar todas las tropas necesarias para obtener el "control operativo completo" de la frontera.

La División Aerotransportada 82 del Ejército se encuentra entre las unidades preparadas para ser desplegadas, según fuentes oficiales.

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America

El viernes, aviones militares estadounidenses trasladaron a Guatemala a unos 160 migrantes como parte de las medidas ordenadas por Trump.

A principios de la semana, el Gobierno anunció el despliegue de mil 500 efectivos en activo en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, se prevé una segunda ola de tropas que podría incluir miles de soldados adicionales, aunque aún no se ha definido el número exacto.

Durante las redadas iniciales, las autoridades detuvieron a 538 inmigrantes considerados "criminales" y presentaron 373 órdenes de detención, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025