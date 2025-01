La Jefa de Gobierno promete una CdMx igualitaria; destaca logros en primeros 100 días

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), presentó su informe de 100 días de gestión en el Auditorio Nacional, donde delineó los logros alcanzados y los principales ejes de acción para transformar la capital.

En su discurso, Brugada hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, pilares que considera esenciales para su Administración.

En su intervención, Brugada subrayó su compromiso con la transformación de la capital, alineada con la Cuarta Transformación impulsada por Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una "Jefa de Gobierno excepcional". También reconoció el legado de Martí Batres, su predecesor.

Clara Brugada afirmó que su Gobierno priorizará a las zonas periféricas de la ciudad, en un esfuerzo por cerrar brechas de desigualdad.

“Gobernaremos con principios claros: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, dijo Brugada, quien también se comprometió a impulsar políticas feministas, incluyentes y democráticas.