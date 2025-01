ENTREVISTA ¬ El Gobierno no puede estar en el Zócalo, iremos a las alcaldías: Brugada

Clara Brugada cumple sus primeros 100 días al frente de la Ciudad de México. En entrevista con "Los Periodistas", la Jefa de Gobierno habló sobre los proyectos que tiene en mente para la capital del país en materia de movilidad y seguridad. Así mismo destacó la importancia de descentralizar el Gobierno y acercarse a los ciudadanos de las 16 alcaldías.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró en entrevista que durante su mandato emprenderá acciones para descentralizar la capital del país y de esta manera facilitar la vida de todos los habitantes. En ese sentido, aseguró que su administración será cercana a los ciudadanos de las 16 alcaldías y no se enfocará solo en la zona centro.

En una plática con "Los Periodistas", con motivo de sus primeros 100 días de gobierno, Clara Brugada señaló que en la actualidad las personas que viven en las periferias de la ciudad tienen que trasladarse hasta el centro histórico, lugar en donde se encuentra el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México para solicitar el apoyo de las autoridades. Por eso, ahondó, las 16 alcaldías contarán con casas de gobiernos en donde las personas podrán realizar sus trámites de manera rápida y sencilla.

"Yo soy municipalista, así que yo le tengo mucho amor a los gobiernos locales y pienso que se Gobierna la ciudad con el gobierno de la ciudad y las alcaldías y tenemos que ir de la mano para ir aprendiendo. También creo que el Gobierno de la Ciudad no puede ser el zócalo. Voy a instalar casas de gobierno de la Ciudad en todas las alcaldías. No es posible que en Milpa Alta tengan que venir 18 kilómetros para solicitar un servicio de la ciudad".

Brugada recordó que la centralización del Gobierno comenzó desde que la Ciudad era gobernada por regentes, que a su vez eran elegidos por el Presidente de la República. Señaló que ahora corresponde al Gobierno de la Ciudad terminar con esta situación y buscar alternativas para acercarse a la gente.

"Cuando el Gobierno de la ciudad era una ciudad dirigida por un Regente y se hacía todo de manera centralizada, un regente definido por el Presidente, y el Regente definía los delegados, las delegaciones, eran el brazo del Gobierno. Cuando afortunadamente logramos la democratización de la ciudad, las reformas políticas que hicieron que se transformara la ciudad y pudieran elegir a sus gobernantes se eligió jefes de gobierno, se eligió jefes delegacionales primero, hoy alcaldes, la ciudad se quedó con la secretarías y las delegaciones se convirtieron en alcaldías. Hoy son otro nivel de gobierno y entonces el gobierno central se quedó sin poder territorializar sus políticas públicas, ¿entonces qué tenemos que hacer? Tener casas de gobierno que son oficinas donde van a estar toda la secretarías, si alguien quiere ver por qué le cobraron mal el agua tiene que venir hasta la Secretaría del Agua, a ver qué pasó, bueno, ahora lo podrá hacer en su casa".

La Jefa de Gobierno indicó que estos espacios, los cuales serán habilitados en las oficinas que tiene el Gobierno capitalino en toda la ciudad, concentrarán todos los servicios, en cada territorio. "Esta es una nueva forma de gobernar que es hacer que la población pueda tener estos espacios cercanos y que de esa manera descentralicemos, territorialicemos el Gobierno".

Los retos: seguridad, movilidad y agua

Clara Brugada señaló que su labor al frente de la Ciudad de México durante estos 100 primeros días de gobierno ha sido mas sencilla gracias a las base que dejó la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien gobernó la ciudad de 2018 a 2023.

"Yo recibí una ciudad en marcha una ciudad en pie de lucha como es la Ciudad de México una ciudad como sabemos vibrante que suceden millones de intercambios de todo tipo, una ciudad que ha venido siendo transformada desde hace casi 30 años pero que en el último periodo, gracias a la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno esta ciudad se transformó radicalmente y dejó bien posicionados todos estos cimientos de la ciudad en varios temas como es disminución de la inseguridad, movilidad de lo mejor en términos medioambientales, los mejores proyectos de movilidad bienestar, etcétera muy bien, entonces para mí significa todas las condiciones para avanzar en el segundo piso de lo que llamamos nosotros la transformación de la ciudad estos 100 días entonces para mí han sido fundamentales primero para poder exponer tareas, que vamos a ir construyendo a lo largo de los años".

La Jefa de Gobierno señaló que pese al buen inicio, la ciudad tiene varias tareas pendientes por resolver en materia de seguridad, transporte y suministro de agua para todas las personas.

"El tema de seguridad pues es un tema de lo más relevante. Llevamos 85 sesiones del gabinete de seguridad todas las mañanas con todas las instituciones de seguridad y lo que hacemos es conocer lo que aconteció un día antes y hacer estrategias para enfrentar, para mejorar, para desarrollar, por ejemplo, decidimos generar toda una línea de mayor proximidad de la Policía eso significa que crecimos en cuadrantes en territorio, es más policías es más patrullas para la ciudadanía".

La Jefa de Gobierno señaló que uno de los temas que más aqueja a la población en los últimos meses son los delitos de extorsión. Mencionó que su Gobierno ha emprendido acciones para combatir esta problemática y castigar de manera más severa a quienes la lleven a cabo.

"La mayoría de la población está quejándose en términos de muchas tentativas de extorsión, así que propusimos una reforma al Congreso que ya se aprobó, en el que en el Código Penal se hizo más grave el delito de extorsión e incluso no solo hasta que se comete el acto de extorsión, sino con muchos agravantes y además también otras formas de extorsión, pusimos una línea telefónica a disposición, la extorsión ahora se persigue por oficio no es necesario una denuncia que la gente generalmente no quería ir a denunciar, es decir generamos condiciones para que podamos actuar mejor".

Clara Brugada indicó que algunas de las acciones que llevará a cabo su gobierno para reducir la incidencia delictiva en la capital es la atención a las causas y el impulso de programas sociales.

"Aquí lo estamos haciendo y también la construcción de paz, la construcción de territorios de paz e igualdad es más allá de bajar la incidencia delictiva es construir paz en territorios en donde se junta pobreza desigualdades y allí es donde tenemos que actuar. Pronto vamos a estar construyendo espacios en donde el primer tema sea que cada familia pueda tener un empleo digno porque empezamos por ahí, los programas sociales no resuelven el que una familia le haga falta un empleo, ayudan pero no resuelve. El mejor programa social, es un empleo. Entonces vamos a llegar al territorio y atender las causas".

En cuanto al tema de movilidad, la Jefa de Gobierno señaló que se licitarán cinco nuevas líneas de cablebús incluyendo las de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Éstas se sumarán a las tres ya existentes.

"Vienen cosas buenísimas, primero vamos a construir cinco líneas de cablebús. La primera va a estar una planta que va a llegar a Ciudad Universitaria. Toda la zona que va atravesando distintas colonias del Ajusco medio. La otra línea es una línea que va a servir a dos territorios uno es Álvaro Obregón y otro es Magdalena Contreras y entonces viene atravesando barrancas, desde Cerro del judío en la Magdalena Contreras toda esa zona y llega pues a la parte baja que sería el metro Mixcoac. La tercera línea va a ser en Milpa Alta para que puedan llegar y acceder a un metro. La cuarta línea es en Cuajimalpa y también otra más en Xochimilco, es decir las periferias, como decía son los que más gastan de su salario, la mayor proporción se va a transporte y es la población que tiene menos recursos y la que necesita tener más tiempo, bueno, todos necesitan, pero es la que pierde más tiempo en el transporte y hay que reducir ese tiempo de transportación".

La mandataria capitalina señaló que además de las nuevas líneas del cablebús, también se pondrá especial atención en la renovación del metro, el transporte más importante de la ciudad.

"El metro es el corazón de la ciudad, así que nuestro compromiso es continuar con la renovación del metro de sus líneas. El metro tiene más de 50 año,s necesita continuar su renovación, no es mantenimiento, es renovación línea por línea y sale a miles de millones de pesos, es una inversión muy importante".

Finalmente, respecto al tema del agua en la capital, Clara Brugada mencionó que su gobierno cambiará el modelo de gestión de agua y se enfocará en que exista un equilibrio hídrico.

"Nosotros queremos utilizar el agua de lluvia, cambiar el modelo de gestión de agua que históricamente se hacía y continuar con esos cambios de gestión porque actualmente casi el 70 y tantos por ciento del agua que consumimos viene del subsuelo, a través de los pozos, no del Cutzamala, entonces nosotros tenemos que garantizar que el subsuelo siempre tenga un equilibrio hídrico y para ello necesitamos infiltrar millones de litros de agua al subsuelo. También está el bosque de agua que es la zona de conservación que tenemos en la ciudad que necesitamos que siga siendo el principal espacio de filtración de agua".

Señaló que se dotará con infraestructura necesaria a todas las alcaldía y así poder garantizar que todos los habitantes cuenten con este recurso.

"En este tema de agua vamos a ir resolviendo alcaldía por Alcaldía toda lo necesario de infraestructura para que la ciudad y todos los habitantes puedan tener agua".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/