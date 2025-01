Brugada crea Tecpantli Icpac, la agencia para ayudarte a obtener empleo. ¿Dónde está?

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- ¿Qué puedes hacer si buscas empleo y vives en la Ciudad de México? La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el miércoles la Agencia de Empleo Tecpantli Icpac, nombre en náhuatl que se traduce como "puerta al empleo", la cual ayudará a las y los capitalinos a obtener trabajo. Aquí te explicamos qué es y qué te ofrecerá.

“Queremos hacer de esta agencia y de esta oficina un modelo de atención a la población. ¿Por qué? Porque no sólo consiste en que de manera burocrática, y a veces hasta enojados, se reciben las solicitudes de la gente y se les regaña: ‘¿Y por qué no trae su CURP? ¿Y por qué no contestó el formulario?’. Queremos acabar con toda esa burocracia y apoyarlos", explicó Brugada.