Petro responde a Trump con 50% de aranceles, y una carta sobre resistencia y dignidad

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Gustavo Petro, Presidente de Colombia, mantiene firme su postura de no ceder ante las presiones del Gobierno estadounidense para aceptar los vuelos con deportados de origen colombiano, al informar que, si Estados Unidos (EU) impone aranceles a los productos de Colombia y otro tipo de sanciones, él también hará lo mismo.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano emitió una orden dirigida al Ministro de Comercio Exterior de su país para elevar los aranceles de importaciones provenientes de Estados Unidos en un 25 por ciento, con el objetivo de beneficiar el comercio de productos nacionales.

"El ministerio debe ayudar a dirigir nuestra exportaciones a todo el mundo diferente a los EU. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos", escribió Petro en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Dicho mensaje se dio a raíz de que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, informó que su Administración impondrá una serie de sanciones a Colombia por no haber permitido el aterrizaje de dos vuelos provenientes de EU con migrantes de origen colombiano.

En el mensaje, acusó que "la negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos", por lo que ordenó a su "Administración que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas":

I was just informed that two repatriation flights from the United States, with a large number of Illegal Criminals, were not allowed to land in Colombia. This order was given by Colombia’s Socialist President Gustavo Petro, who is already very unpopular amongst his people.…

