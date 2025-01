El Presidente de EU despoja de derechos a transexuales: salud, pasaporte, apoyos…

Órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Donald Trump atentan contra los derechos de las personas transexuales, al negar su existencia, privarles de atención médica y otros aspectos.

Berlín/Ciudad de México, 25 de enero (DW/SinEmbargo).- La arremetida de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), en contra de grupos minoritarios sigue en marcha. No sólo va en contra de las y los migrantes, también contra las personas transexuales, y así lo constató al firmar una serie de órdenes ejecutivas mediante las cuales se vulneran los derechos de quienes pertenecen a esta comunidad.

Desde el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense fijó su postura para no reconocer a las personas transexuales, no binarias y de género neutro/fluido en el país, al dejar en claro que, para su Administración, únicamente existen individuos de sexo masculino y femenino, además de que dichos sexos no están sujetos a modificarse.

Al respecto, Trump firmó dos órdenes: una que precisa el reconocimiento de dos y sólo dos sexos, y otra enfocada a establecer que las mujeres trans que actualmente cumplen una sentencia en prisión sean trasladadas a centros penitenciarios para hombres, además de que les sean suspendidos sus tratamientos hormonales.

"Es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible", dicta la primera orden en cuestión, en un claro atentado contra los derechos de una comunidad que por varios años ha luchado por ser reconocida como tal y que significaría un retroceso enorme en materia de derechos humanos y de perspectiva de género.

Los efectos de tal mandato ya comenzaron a manifestarse, luego de darse a conocer que el Departamento de Estado de EU decidió suspender el proceso de trámite de pasaportes de aquellas personas que habían marcado en su solicitud la opción "X" en lo referido al sexo, pues ahora sólo se aceptarán aquellas solicitudes de quienes se identifiquen como hombres o como mujeres.

Según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, el objetivo de tal medida es que los pasaportes reflejen el "sexo biológico" de las personas, algo que representa enteramente la postura de Trump respecto al tema, pues en múltiples ocasiones ha señalado que, para él y su Gobierno, es incorrecto que las mujeres puedan identificarse como hombres y viceversa.

"En todo el país, los ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo han utilizado cada vez más medios legales y socialmente coercitivos para permitir que los hombres se autoidentifiquen como mujeres y obtengan acceso a espacios íntimos de un solo sexo y a actividades diseñadas para mujeres”, señaló la orden firmada por el Presidente estadounidense. "Esto está mal”.

Mujeres trans en prisión sufrirán también

La otra orden ejecutiva firmada por Donald Trump que atenta contra los derechos de la comunidad transexual, está específicamente dirigida a las mujeres trans que cumplen una sentencia en prisión, mismas que serían trasladadas a centros penitenciarios varoniles, lo cual representaría un grave riesgo para su seguridad.

"Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal", es el título de dicha orden, la cual, a grandes rasgos, obligaría que las mujeres trans recluidas en cárceles para mujeres sean trasladadas a cárceles para hombres, además de que les serían suspendidos sus tratamientos médicos enfocados a transicionar de género.

En uno de los artículos de tal decreto se estipula que el Procurador General y el Secretario de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense deberán asegurarse de que "los hombres no sean detenidos en prisiones de mujeres o alojados en centros de detención de mujeres", lo cual afectaría a las cerca de mil 500 mujeres trans que actualmente cumplen una sentencia en alguna prisión.

Tal medida supondría un grave riesgo para la seguridad de dichas personas, quienes estarían vulnerables a sufrir ataques de índole sexual y de otro tipo en los centros penitenciarios varoniles, lo cual ha sido alertado por organizaciones en pro de los derechos humanos.

Asimismo, la orden ejecutiva firmada por el Presidente de Estados Unidos prohibiría que se destinen recursos federales a los tratamientos médicos que las personas trans requieren para cambiar de sexo, mismos que, según han señalado expertos en salud, son necesarios para inhibir una condición conocida como disforia de género.