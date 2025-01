ICE trata de entrar a escuela primaria; detienen incluso a estadounidenses, advierten

Los Ángeles, 24 de enero (LaOpinión).- Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron realizar un operativo migratorio en una escuela primaria que tiene 90 por ciento de estudiantes hispanos en Chicago, Illinois, confirmaron las autoridades escolares.

Las autoridades escolares no permitieron el ingreso de los agentes migratorios y, en conferencia de prensa, confirmaron que todos los estudiantes se encuentran a salvo.

“A los agentes de ICE no se les permitió ingresar a la escuela y no se les permitió hablar con ningún estudiante o miembro del personal”, dijo Bogdana Chkoumbova, directora de Educación (CEdO) de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

Los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria Hamline, un plantel de K-8 con 529 estudiantes. Se trata de niños de entre cinco y 14 años.

Aseguró que los estudiantes están protegidos bajo los lineamientos estatales y que a ninguno se les pregunta sobre su estatus migratorio.

Como los expertos han señalado, los agentes de ICE que intenten ingresar a espacios cerrados deben tener una orden judicial firmada por un juez, por lo que Chkoumbova confirmó que se mantendrá esa política.

Tras negárseles el paso al plantel, los agentes de ICE se fueron. No hubo detalles sobre el tipo de operativo que pretendían implementar.

ICE tenía una política de evitar operativos en ‘áreas sensibles’, las cuales incluían escuelas, iglesias, refugios, tribunales y otros espacios, pero oficialmente ya no aplicará tal restricción para sus operaciones.

El caso de la escuela en Chicago es el primero reportado oficialmente como un intento de agentes de ICE de realizar una redada, luego de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que amplían las acciones contra indocumentados.

Los operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se realizan en prácticamente todo el país, pero los agentes no están siguiendo los protocolos requeridos, como tener órdenes de arresto firmadas por un juez y, según varios reportes, también están deteniendo a estadounidenses.

Dos casos han alertado incluso a autoridades, como en Newark, Nueva Jersey, donde el jueves se realizó una redada donde decenas de personas fueron detenidas y procesadas para deportación, incluidos ciudadanos estadounidenses y hasta un veterano.

“Hoy, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) allanaron un establecimiento local en la ciudad de Newark, deteniendo a residentes indocumentados y ciudadanos, sin presentar una orden judicial“, alertó el Alcalde de Newark, Ras Baraka. “Uno de los detenidos es un veterano militar estadounidense que sufrió la indignidad de que se cuestionara la legitimidad de su documentación militar”.

El Alcalde advirtió que la forma en que ICE está operando viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe hacer pesquisas sin un motivo probable, lo que se conoce como una “cacería”.

The Trump administration plans to start large-scale deportation raids in sanctuary cities like Chicago and New York on Tuesday morning, the New York Post reports. pic.twitter.com/M9jAyx7pX7

“Este acto atroz, viola claramente la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza ‘el derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables”, dijo el alcalde.

En Nuevo México, la representante demócrata Teresa Leger Fernández, reveló que los agentes de ICE están acosando a nativos americanos, como parte de las redadas.

“Los agentes del ICE están acosando y amenazando a los nativos americanos”, escribió Leger en su cuenta de X, antes Twitter. “Trump dijo que se puede reconocer a los malos inmigrantes por su ‘apariencia’. Los miembros de las tribus se parecen a los primeros estadounidenses. Dejen de acosarlos”.

La representante ofreció la línea telefónica de su oficina (202) 225-6190.

ICE agents are harassing and threatening Native Americans.

If this has happened to you, call my office at (202) 225-6190.

Trump said you can tell bad immigrants by what they “look” like. Tribal members look like the first Americans. Stop harassing them.

— Rep. Teresa Leger Fernández (@RepTeresaLF) January 23, 2025