Trump se impresiona al visitar destrucción en LA: "Como si hubiera caído una bomba"

El Presidente Donald Trump recorrió a pie calles arrasadas por los incendios en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 25 de enero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump, acompañado por la Primera Dama Melania Trump, aterrizó el día de ayer en Los Ángeles para recorrer las zonas afectadas por los devastadores incendios que asolan el condado y que se han cobrado la vida de al menos 28 personas desde su inicio el pasado 7 de enero.

“Es como si te hubiera caído una bomba”, dijo Trump al bajar del avión en el marco de su primer viaje oficial para valorar los daños en las zonas damnificadas por desastres naturales en Carolina del Norte y California.

Trump fue recibido por el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, a quien en los últimos días atacó y achacó de errores como la falta de agua o de personal para atajar la crisis de los incendios.

Ambos se estrecharon la mano y enfatizaron la necesidad colaborar juntos para poner fin a los incendios e iniciar la reconstrucción.

Recorrido por Pacific Palisades

Donald Trump recorrió a pie los daños en Alphabet Streets, un vecindario en Pacific Palisades. El Gobernador Newsom no participó en el recorrido.

El magnate caminó por una calle donde las casas se han quemado hasta los cimientos y solo quedan chimeneas en pie. Los árboles que quedan están carbonizados, algunos tienen solo unas pocas hojas negras.

Comentó a los periodistas que el daño causado por los incendios forestales de California “no es ni siquiera creíble” mientras caminaba por el vecindario de Palisades devastado por el incendio a principios de este mes.

El mandatarioy la Primera dama se reunieron con un grupo de vecinos cuyas casas fueron dañadas o destruidas por el fuego. El acaudalado barrio de Pacific Palisades fue la zona cero de los destructivos incendios que todavía siguen activos, aunque este está contenido en un 77 por ciento.

Trump se reunió con líderes locales

Más tarde, durante su visita, el Presidente habló con los líderes locales sobre la ayuda federal y señaló que “el Gobierno Federal los respalda al 100 por ciento”.

“Tenemos que trabajar juntos para que esto realmente funcione”, declaró Trump. “Volveremos a celebrar pronto, espero que pronto. El Gobierno Federal los respalda al 100 por ciento. La Primera Dama y yo estamos en California para expresar un gran amor por la gente de California”.

El magnate también asistió a una reunión informativa sobre emergencias por incendios con la alcaldesa Karen Bass, la supervisora ​​del condado Kathryn Barger y otros funcionarios.

Estuvo acompañado por varios miembros de la delegación del Congreso de California, incluido el representante demócrata Brad Sherman, que representa el área afectada por el incendio de Palisades. Trump saludó calurosamente a la alcaldesa Karen Bass.

Del mismo modo, señaló que el Gobierno renunciaría a todos los permisos federales, lo que provocó aplausos en la sala.

Pidió que el proceso de permisos locales sea el mismo y reveló que algunas de las personas con las que habló están preocupadas de que tendrán que esperar 18 meses para obtener los permisos. Trump quiere reducirlo a 18 días.

“No creo que te des cuenta de lo duro que es, lo devastador que es hasta que lo ves”, añadió Trump durante la reunión informativa. “Quiero decir, vi muchas cosas malas en la televisión, pero la extensión de esto, el lado de esto, lo sobrevolamos en helicóptero. Volamos a algunas de las áreas, y es devastador”.

El primer viaje presidencial de Donald Trump en su segundo mandato se produce en un momento en que el sur de California sigue en vilo en medio de condiciones climáticas críticas por los incendios, con múltiples incendios nuevos encendiéndose en la región.

El Presidente criticó a Newsom y otros funcionarios, lanzando acusaciones sobre la gestión del agua del estado y amenazando con retener la ayuda para los incendios forestales. El Gobernador ha refutado las acusaciones de Trump, calificando una de ellas de “pura ficción”.

No se espera que Trump visite la zona del incendio Eaton, donde al menos 17 personas murieron en un incendio forestal que ahora se considera uno de los más letales y destructivos registrados en la historia de California.

El Presidente Trump saldrá de Los Ángeles hacia Las Vegas, mientras los funcionarios locales y estatales continúan en el proceso de reconstrucción.

Los incendios de Los Ángeles, los más devastadores de su historia, se han cobrado la vida de 28 personas, han destruido más de 16 mil estructuras desde hace dos semanas y obligado a obligado a evacuar a más de 150 mil personas.

