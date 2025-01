Los incendios en California suman 24 muertos y 16 desaparecidos, dice oficina forense

Los Ángeles, 12 de enero (LaOpinión).- El número de muertes relacionadas con los incendios forestales en el área de Los Ángeles aumentó a 24 víctimas, incluidas 16 del incendio de Eaton en Altadena y ocho del incendio de Palisades en California, Estados Unidos.

Las nuevas cifras provienen del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que señala que las muertes “aún están bajo investigación” y que “no puede confirmar los restos humanos" hasta que sean procesados en las instalaciones del DME.

Hasta el momento, 10 de los fallecidos no han sido identificados, dijo la oficina en un comunicado. De las 24 víctimas, 16 murieron en el incendio de Eaton y el resto en el de Palisades.

De las víctimas identificadas, se encuentran Charles Mortimer, de 84 años, fallecido en Palisades, y Victor Shaw, de 66, quien perdió la vida en el incendio de Eaton.

Los bomberos siguen combatiendo los graves incendios que desde el martes asolan Los Ángeles, siendo los más severos el de Palisades, que se mantiene contenido solo en un 11 por ciento, y el de Eaton, que está contenido en un 27 por ciento, según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Cal Fire.

Mientras tanto, el incendio Hurst está contenido en un 89 por ciento.

El gobernador de California, Gavin Newsom, desplegó al área de los siniestros otros mil miembros de la Guardia Nacional del estado, con lo que la dotación ha aumentado hasta unos dos mil 500 efectivos.

Newsom también ha firmado una orden ejecutiva que suspende importantes regulaciones medioambientales con miras a agilizar la reconstrucción de viviendas y edificios.

🚩 Critical Fire Weather Alert 🚩

Southern California is facing critical fire weather through Wednesday.

Life-threatening winds and dangerously low humidity are forecast for much of Southern California - from Ventura to San Diego - creating a significant risk of rapid fire… pic.twitter.com/ASwY1o0E0o

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) January 12, 2025