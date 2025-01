Trump critica la "incompetencia" de autoridades para contener incendios en California

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo la "incompetencia" de las autoridades locales durante los esfuerzos de contención de los incendios que llevan cinco días arrasando el sur de California y han dejado ya 16 muertos, y destruido más de 12 mil viviendas y otras estructuras.

The fires are still raging in L.A. The incompetent pols have no idea how to put them out. Thousands of magnificent houses are gone, and many more will soon be lost. There is death all over the place. This is one of the worst catastrophes in the history of our Country. They just…

El Presidente electo es un enemigo político declarado del Gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los máximos exponentes del opositor Partido Demócrata. Newsom ha implorado a Trump que haga un paréntesis en su rivalidad para acudir al estado a examinar de primera mano las consecuencias de los incendios, pero el Presidente electo todavía no ha respondido a su petición, según explicó el propio Gobernador.

Trump no ha mencionado esta invitación en su mensaje de este domingo, donde insistió que los incendios, en particular los de Palisades e Eaton, se han convertido "en una de las peores catástrofes de la historia" del país.

72 firefighters and emergency personnel have arrived from Mexico to help respond to the Los Angeles Fires.

Emergencies have no borders, and we are deeply grateful to President @Claudiashein for your unwavering support during one of California’s greatest times of need. pic.twitter.com/3voXpG9NYK

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 12, 2025