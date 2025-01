"Las llamas venían de la montaña y consumían las casas": Hablan vecinos de California

Los Ángeles, 11 de enero (LaOpinión).- Varios incendios ocurridos en Los Ángeles han arrasado más de 10 mil estructuras y causado once muertes, además de la destrucción de hogares de miles de personas.

El incendio de Palisades ha sido el más destructivo en la historia moderna de Los Ángeles. Personas tuvieron que abandonar sus automóviles en plena calle para huir a pie de las voraces llamas, impulsadas por los fuertes vientos de Santa Ana.

Las autoridades se valieron de una excavadora para empujar los automóviles abandonados en Sunset Boulevard, a un lado del camino para poder dejarlo libre para los vehículos de emergencia.

Muchos testimonios han sido recabados por medios como Univision, como el de Eddie Aparicio, residente de Altadena, quien huyó de las llamas junto con su pareja.

Un vecino, al día siguiente, le envió fotos de lo único que había quedado en pie de su casa: la chimenea.

Eddie expresa que lo más doloroso no es perder recuerdos familiares, sino ”la pérdida de una comunidad querida”.

Aarón Samson no tenía automóvil para huir de las llamas, ni pudo recibir ayuda al llamar al 911 y tampoco viaje en Uber. Un vecino aceptó ayudarle a su familia y sus dos maletas, pero las autoridades les hicieron huir a pie.

El suegro de Samson se recuperaba de un procedimiento médico, y al bajarse del automóvil se apoyó contra un poste de luz, mientras su yerno recuperaba su andador.

“¡Lo tenemos, papá, lo tenemos!”, dijo Samson, mientras grababa el momento de pesadilla. Caminaron por unos 15 minutos antes de que otro “buen samaritano” les llevara en su vehículo.

Series Wallace desconocía los incendios que ocurrían a unos metros hasta que recibió la alarmante llamada de su hermana, justo en el momento en que un helicóptero dejó caer agua sobre su casa.

“Yo estaba como, ¿está lloviendo?, Me comentó: No, no está lloviendo, tu vecindario está en llamas. Tienes que huir”.

Al abrir la puerta de su casa vio que una ladera cercana estaba ardiendo, así que pensó en lanzarse a una piscina para salvarse, pero mejor caminó a una esquina.

