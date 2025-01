Incendios en Los Ángeles suman 10 muertos; reportan 10 mil estructuras destruidas

Madrid, 10 de enero (EuropaPress).– Las autoridades estadounidenses han informado que han ascendido a diez las víctimas mortales por los incendios descontrolados que están destruyendo barrios enteros de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California.

El Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha notificado a través de un comunicado publicado en su página web que ha recibido hasta las 21:00 horas diez muertes relacionadas con los incendios.

Asimismo, ha advertido de que los "medios tradicionales de identificación", como las huellas dactilares y la identificación visual, "pueden no estar disponibles", debido a que algunos cuerpos se encuentran calcinados. "Esto supondrá un tiempo mayor a la hora de identificar a los fallecidos", ha reconocido.

Además de las víctimas mortales, las autoridades informaron que más de 10 mil estructuras han resultado dañadas o destruidas y al menos 130 mil residentes están bajo órdenes de evacuación; sin embargo, la pesadilla aún no termina y los expertos dicen que Los Ángeles aún no está fuera de peligro y que estos incendios tienen el potencial de ser el desastre forestal más costoso en la historia de Estados Unidos.

Los funcionarios realizaron la estimación utilizando tecnología infrarroja aérea y enfatizaron que se trataba de una cifra preliminar. De ser exacta, colocaría el incendio entre los peores en la historia de Los Ángeles en términos de daños materiales.

El incendio, que ha dejado incineradas miles de viviendas y estructuras y se ha extendido por 8,084 hectáreas, ha presentado pequeños avances de contención de un 6 por ciento, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Cal Fire.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha mantenido llamadas telefónicas con el gobernador de California, Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros altos cargos para analizar las últimas novedades sobre los incendios, ha anunciado que el Gobierno federal "cubrirá el cien por cien del coste de las medidas para proteger las vidas y propiedades en el sur de California durante seis meses".

"Le he dicho al Gobernador y a los funcionarios que no escatimen en gastos y hagan lo que sea necesario para contener los incendios y proteger a las familias", ha confirmado a través de su perfil en la red social X. Newsom ha reaccionado a esta medida remarcando que Biden "ha estado ahí para California" desde "el mismo momento en que estallaron las llamas".

I immediately approved Governor Newsom’s request for a Major Disaster Declaration, allowing folks impacted by the Southern California wildfires to get cash assistance to cover things like groceries and medicine.

El Gobernador se ha mostrado "profundamente agradecido por el continuo apoyo y compromiso del presidente para ayudar a contener estos incendios forestales y brindarles a los californianos los recursos que necesitan".

Por otro lado, el sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, ha manifestado que parece como si "una bomba atómica hubiera caído" en las zonas afectadas, mientras que el fuego continúa arrasando varios barrios californianos. Además, ha reconocido que "está rezando" para que el número de fallecidos no aumente, puesto que según la "clara devastación no espera buenas noticias".

I'm surging every federal resource possible to Southern California, including hundreds of federal firefighters, 30 firefighting helicopters and planes, 8 DoD C-130s, and 500 military ground-clearing personnel.

We’re working with @DeptofDefense to identify what more we can surge. pic.twitter.com/kbFejPtfCo

