FOTOS y VIDEOS capturan magitud de los incendios en California, con miles evacuados

Madrid, Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo/Europa Press).- La tragedia provocada por los incendios que se han registrado esta semana en Los Ángeles, California, continúa, dejando tras de sí escenarios apocalípticos de zonas compuestas por miles de hectáreas completamente consumidas por las llamas.

Pese a los esfuerzos por parte de los cuerpos de bomberos por contener el avance del fuego, las condiciones climáticas y otros factores han complicado las tareas de contención, en especial en el incendio de mayores proporciones que se desarrolla en la comunidad de Pacific Palisades ubicada junto a Santa Mónica, frente a la costa del Pacífico.

En esta situación, miles de personas se han quedado sin electricidad en Los Ángeles y al menos 130 mil residentes de las zonas afectadas han sido evacuadas ante un evento que expertos han indicado tiene el potencial de ser el desastre forestal más costoso en la historia de Estados Unidos.

Fotos y videos recopilados de la tragedia por medios de comunicación y la propia ciudadanía han dejado testigo del impacto de los incendios que no sólo han convertido en cenizas regiones enteras de áreas verdes, también miles de residencias, vehículos, postes de luz y todo lo que se encuentre a su paso.

The US government is too busy waging wars in Yemen and supporting genocide in Gaza while Los Angeles burns, proving once again that Americans come last. (1/5) #LosAngelesFire #PalisadesFire pic.twitter.com/iD0A14oniV

Wildfire in Los Angeles is burning out of control. 150,000 people have been evacuated; and the fire is threatening even Hollywood.

USA always has money for wars but not for basic things at home. pic.twitter.com/aT8RDdu838

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) January 9, 2025