VIDEOS ¬ EU sigue sin vencer el incendio de Palisades; ya casi devora 9,600 hectáreas

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS).- El catastrófico incendio de Palisades declarado en el sur del estado norteamericano de California ha arrasado ya casi nueve mil 600 hectáreas de terreno (95 kilómetros cuadrados) y sólo está controlado al 11 por ciento, el mismo porcentaje del pasado sábado a esta misma hora, según el último informe publicado hoy por el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado (CAL FIRE) en su página web.

CAL FIRE avisa de un aciago panorama para este domingo, cuando se observarán "fuertes vientos dirección norte-noroeste con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora con baja humedad", y mantiene la alerta roja en vigor como mínimo hasta el próximo miércoles por la tarde.

Mejor suerte corre la lucha contra el segundo gran incendio del estado, el de Eaton, contenido ahora en un 27 por ciento -—desde el 15 por ciento de ayer— tras haber consumido cinco mil 700 hectáreas. Un tercer foco, el incendio provocado de Kenneth, está controlado al 90 por ciento.

Forced evacuation now called for my neighborhood as another fire has started in Runyon Canyon pic.twitter.com/rmL9OLPtKn

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) January 9, 2025