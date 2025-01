El enemigo es la delincuencia, no el Gobierno, dice el Gobernador de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 27 de enero (RíoDoce).- No renunciará porque no hay razones para hacerlo, respondió este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya a los manifestantes que ayer pedían que dejara el cargo.

Señaló que hay mecanismos para que deje el cargo, entre ellos la revocación de mandato.

Sinaloa tiene un padrón de dos millones 900 mil personas, indicó el Gobernador, y dijo que a la marcha de ayer acudieron seis mil personas.

Manifestó que cualquier persona puede “pegar de gritos en su casa y decir fuera Rocha, pero es una manifestación individual”.

“Si yo viera que hay una manifestación que no caben aquí, que están por las orillas y a un solo grito, sería insensible si no tomo medidas al respecto, pero si tú ves que hay una expresión de seis mil, no se cuántos, me han dicho que cinco mil, yo le pongo seis mil, y dentro de esos, no todos gritaban”, expresó.