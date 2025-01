El Infonavit de Peña Nieto solapó despachos que quitaron y vendieron casas habitadas

Dos integrantes de Infonavit involucrados en esta red de corrupción siguen en su cargo: el líder sindical, Rafael Riva Palacio, y el Comisionado de Vigilancia de parte de la Coparmex, César Mercado Mexia.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente de 2014 a 2018, una red de despachos, funcionarios del Poder Judicial local, notarios y funcionarios de Infonavit realizó juicios contra más de 373 mil derechohabientes, sobre todo en Coahuila, Jalisco y Nayarit.

Esto, que generó más de 14 mil millones de pesos para despachos de abogados, fue con la intención de despojar de las viviendas –muchas no estaban abandonadas– y revenderlas a empresas terceras, dijo en entrevista el extitular de Infonavit, Carlos Martínez. De los más de 373 mil derechohabientes afectados por juicios masivos, 42 mil viviendas fueron vendidas en subastas masivas, aunque algunas no estaban abandonadas y había familias dentro.

“Decían que todas estas casas estaban abandonadas y se devuelve la propiedad al Infonavit para que las pueda revender, rematar. El Infonavit hacía subastas masivas de esta cartera de vivienda recuperada, que se hacían en todo el sexenio todavía de Peña Nieto, cada año se hicieron, miles de casas que se subastaban y se revendían, supuestamente, con el objeto de recuperar las viviendas y de dárselas otra vez a los trabajadores. Lo que nosotros veíamos es que con estas subastas el Infonavit acababa perdiendo dinero. El Infonavit perdía 250 millones de pesos en términos netos por hacer las subastas de vivienda", aseguró.

Añadió: "También lo que nos fuimos dando cuenta conforme avanzó el sexenio (2018-2024) y empezamos a ver todas estas estrategias legales, es que muchas de las viviendas no estaban abandonadas. Si el Infonavit la tomaba y la revendía, estabas generando un triple problema a la sociedad porque le estabas dando a un tercero, a una empresa privada tercera; le estabas dando la propiedad de una vivienda que tenía a una persona ahí dentro y que esa persona era el dueño original y que no había sido debidamente notificado del caso. Esa fue la razón por la que paramos las subastas, no ejecutamos ningún desalojo e iniciamos toda la ruta legal en contra de quienes iniciaron estos procedimientos”.

Respecto al freno a las subastas de vivienda realizadas durante el peñismo, el extitular de Infonavit compartió que “en algunas asambleas (del Consejo conformado por representantes del sindicato, empresas y gobierno) solicitaban reactivar las subastas de vivienda. No solo era parar los desalojos, sino que paramos toda la maquinaria que hacía posible que esto fuera negocio para muchos”.

Involucrados siguen en Infonavit

Aunque se empezaron procesos en contra de los jueces involucrados de esta red, dos integrantes de Infonavit involucrados siguen en su cargo: el líder sindical de Infonavit que gana 2.2 millones de pesos al año, Rafael Riva Palacio, quien gestionó un pago de 103 millones de pesos en favor del despacho ACSER; así como el comisionado de Vigilancia de parte de la Coparmex, César Mercado Mexia, que tiene el despacho DESNOR (dentro de la red) y, además, es fundador de la constructora Automatic Developments con proyecto aprobado para construir vivienda de Infonavit, lo cual implica un conflicto de interés.

“El director de Infonavit presentó algún caso que está ligado con el líder sindical (Rafael Riva Palacio) y otro comisionado del sector empresarial (César Mercado). Por la propia estructura del gobierno del Infonavit (sindicato, empresa, gobierno) trataban de impedirte seguir las cosas. La vez pasada comentábamos cuando me obligaron a ampararme contra la Auditoría Superior de la Federación a pesar de que nosotros estábamos seguros de que podía entrar. Eso es lo que da pie a que la reforma legal que se está planteando tenga que ver con recomponer estas estructuras de gobierno de tal manera que quede muy claro que es desde el Gobierno federal que se maneja el Instituto. Efectivamente, había muchos intereses involucrados. También sacaron las cifras de cuánto se les pagó a los despachos durante esos años y fueron miles de millones de pesos (más de 14 mil mdp), y tienen que ver con esos intereses que estaban anquilosados en el Infonavit que nosotros llegamos a parar, a litigar los casos, nos pusimos del lado de las personas y por lo tanto no se ejecutó ningún desalojo”, comentó al respecto Carlos Martínez, extitular de Infonavit.

Sobre el caso del Comisionado de Vigilancia de parte de la Coparmex , César Mercado Mexia, que tiene el despacho DESNOR que está dentro de la red de corrupción, el extitular de Infonavit aseguró:

“Sería interesante ver qué dicen los de Coparmex, pero la discusión que siempre tuvimos con ellos es que no se asumían como parte del Instituto, sino como agentes externos. Hicimos el primer código de ética justamente en diciembre de 2019, donde se trataba el conflicto de interés y curiosamente en las discusiones que tuvimos en ese entonces para pasar el código de ética, la Coparmex se opuso al propio código de ética. Para ellos les parece que no tienen un conflicto de interés. Todos ellos, sin embargo, quienes se mantuvieron como consejeros después de la aprobación del código de ética, tuvieron que firmar una carta de no conflicto de interés y, si alguien mintió, considero que es una agravante sobre cualquier caso que se les pueda involucrar”.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/