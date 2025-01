Investigadores analizan las grabadoras de vuelo tras accidente aéreo en Washington

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recuperó las cajas negras del avión que chocó contra un helicóptero militar en Washington, que dejó 67 fallecidos. Los investigadores trabajan en el análisis de los datos para esclarecer el accidente.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran al menos dos personas de origen latino. El avión comercial transportaba 64 pasajeros y el helicóptero Black Hawk realizaba maniobras con tres tripulantes.

El impacto ocurrió el miércoles por la noche sobre el río Potomac. El choque provocó que ambas aeronaves se precipitaran. Equipos de emergencia recuperaron restos en la zona.

Más tarde, el portavoz de la NTSB, Peter Knudson, informó que se hallaron el grabador de voz de la cabina y el registrador de datos de vuelo. Aún se busca la grabadora del helicóptero.

NTSB investigators recovered the cockpit voice recorder and flight data recorder from the Bombardier CRJ700 airplane involved in yesterday’s mid-air collision at DCA. The recorders are at the NTSB labs for evaluation. pic.twitter.com/IHypR0Jh76

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 31, 2025