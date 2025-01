Accidente aéreo en Washington: informe señala falta de personal en torre de control

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) reveló que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan no contaba con el personal suficiente para controlar el tráfico aéreo en el momento de la colisión ocurrida la noche del miércoles, que dejó 67 fallecidos.

De acuerdo con el reporte, el controlador de tráfico aéreo asignado para supervisar los helicópteros también estaba encargado de los despegues y aterrizajes de aviones comerciales, una labor que normalmente debería ser realizada por dos personas.

El incidente involucró un avión comercial Bombardier CRJ-701, operado por PSA Airlines bajo el vuelo American Airlines 5342, y un helicóptero UH-60 Blackhawk del Ejército de Estados Unidos, que colisionaron mientras sobrevolaban la ciudad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recuperó las cajas negras del avión que chocó contra un helicóptero militar en Washington. Los investigadores trabajan en el análisis de los datos para esclarecer el accidente.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran al menos dos personas de origen latino. El avión comercial transportaba 64 pasajeros y el helicóptero Black Hawk realizaba maniobras con tres tripulantes.

NTSB investigators recovered the cockpit voice recorder and flight data recorder from the Bombardier CRJ700 airplane involved in yesterday’s mid-air collision at DCA. The recorders are at the NTSB labs for evaluation. pic.twitter.com/IHypR0Jh76

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 31, 2025