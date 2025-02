Dinamarca abre diálogo con EU sobre seguridad y refuerza defensa en Groenlandia.

BRUSELAS 3 Feb. (EUROPA PRESS) .- La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha abierto este lunes a colaborar con Estados Unidos para aumentar la defensa de Groenlandia, tanto a nivel nacional como en el seno de la OTAN, y que la isla ártica sea un bastión en materia de seguridad en la región.

En un momento en el que el Presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza a la estabilidad euroatlántica con sus pretensiones respecto a la isla ártica de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, Frederiksen subrayó que Groenlandia "forma parte del Reino de Dinamarca y no está en venta".

The Danish Prime Minister Mette Frederiksen is now responding to U.S. Vice President J.D. Vance’s remarks that Denmark is not a good ally.

“We have fought side by side with the Americans for many, many decades. We are one of the United States’ most important and strongest allies… pic.twitter.com/hivylhMm3t

