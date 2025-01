¿Por qué Trump quiere Groenlandia?; ante sus amagos, Dinamarca recibe apoyo de Europa

Berlín, Bruselas, 28 de enero (RFI/EuropaPress).- Cuando se sobrevuela Groenlandia, se ven interminables extensiones de hielo. Y con razón: una gigantesca capa de hielo cubre el 80 por ciento del territorio. Entonces, ¿qué podría querer Trump de esta inmensa tierra helada? Qupanuk, una inuit e ingeniera minera, tiene su propia explicación: “La razón por la que dice que quiere comprar Groenlandia y que su hijo está visitando Groenlandia es sólo para demostrar que está allí, es sólo una forma política y táctica de mantener a China y Rusia alejadas de Groenlandia diciendo ‘estoy aquí, este es mi territorio’”.

Donald Trump es muy consciente de que bajo esas gruesas capas de nieve y hielo se esconde un pequeño tesoro geológico que está a punto de ser revelado al público, porque el hielo de Groenlandia se derrite ahora seis veces más rápido que en los años 80. “Tenemos muchos minerales, Groenlandia es como un paraíso para los geólogos, tenemos tierras raras, tenemos oro, tenemos hierro, tenemos diamantes, rubíes, titanio, zinc, plomo... En serio, tenemos de todo”, dice la mujer.

El 27 de enero, el Gobierno danés anunció que iba a destinar 14 mil 600 millones de coronas, es decir, dos mil millones de euros, a reforzar la seguridad en el Ártico, zona estratégica. “El nivel de amenaza en el Ártico y el Atlántico Norte ha aumentado. Por tanto, debemos reforzar significativamente la presencia de defensa en estas regiones”, declaró el Ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un comunicado de prensa.

El Gobierno danés promete enviar tres nuevos buques al Ártico, más drones de largo alcance con capacidades avanzadas de adquisición de imágenes y un aumento de la capacidad de los satélites. Señala que este programa, acordado con los principales partidos políticos daneses, se ha elaborado en “estrecha colaboración” con Groenlandia y las Islas Feroe, dos territorios autónomos daneses.

Ese día se celebra una jornada de puertas abiertas en el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia. Los lugareños acuden con sus familias para descubrir y aprender más sobre los recursos de su tierra. Muchos quieren hablar con Majken Djurhuus Poulsen, la primera geóloga de Groenlandia.

Ante ella se exponen decenas de rocas diferentes, y elige una multicolor. “Esta es una tierra rara, por ejemplo. Procede de uno de los mayores yacimientos del sur de Groenlandia. De hecho, es uno de los mayores del mundo”, explica. Este mineral es esencial para la transición ecológica que se está produciendo en muchos países del mundo. Se utiliza en la fabricación de todo tipo de aparatos electrónicos de uso cotidiano, incluidos los famosos coches eléctricos de Elon Musk.

En el centro de investigación del Ártico, Pénélope Ruth How, glacióloga y climatóloga, mira un mapa de Groenlandia en el que señala la parte noroccidental del territorio. Es esta zona en particular la que también interesa a Donald Trump. Con el deshielo, este paso al norte de Canadá, intransitable hace pocos años, empieza a ser accesible durante el corto periodo estival, entre finales de julio y mediados de septiembre. “Esto abre muchas posibilidades, pero también cuestiona la seguridad en el Ártico”, analiza.

Rusia y China muestran un creciente interés por el Ártico. Ambos países están construyendo infraestructuras e invirtiendo en proyectos mineros. Por tanto, controlar este nuevo paso marítimo y todo el territorio sería para Estados Unidos una forma de contrarrestar a estas dos grandes potencias. También sería una forma de asegurar su retaguardia militar y proteger la base estadounidense de Thule, un lugar crucial de vigilancia y seguridad, con sistemas de defensa antimisiles.

La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha recibido este martes el respaldo explícito del Canciller de Alemania, Olaf Scholz, y del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su particular pulso con el nuevo líder de Estados Unidos, Donald Trump, por el control de la isla de Groenlandia.

Frederiksen, que ya se vio hace apenas dos días con sus homólogos nórdicos, busca una especie de "cohesión europea", razón por la cual ha emprendido una gira exprés por París, Londres y Bruselas, en este último caso para verse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En la escala alemana, ni Frederiksen ni Scholz se han referido expresamente a las amenazas de Trump, si bien han sobrevolado la reunión. "Las fronteras no deben moverse por la fuerza, para quien quiera darse por aludido", ha dicho el Canciller alemán, que ha hecho hincapié de nuevo en el "principio fundamental" de la "inviolabilidad de las fronteras".

La Primera Ministra danesa ha recalcado por su parte que Europa "se basa en la idea de la cooperación, no de la confrontación", en una serie de mensajes con el que ha reivindicado el papel europeo para defender sus propios intereses, también en materia de seguridad, y que ha llevado igualmente a París.

Tras verse con Macron, la ocina de Frederiksen ha indicado que ambos líderes "han hablado de la cooperación europea para hacer frente a los desafíos". Dinamarca considera a Francia "un aliado importante", ya que ambos "comparten la necesidad de una Europa fuerte".

Su última parada del día ha sido los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas donde ha tratado con Rutte, en una reunión de algo más de una hora, la situación actual en materia de seguridad en el Ártico. La líder danesa ha descrito la OTAN como "piedra angular" de la seguridad común y recalcado que las alianzas fuertes "son cruciales en una época con grandes retos de seguridad".

De esta forma, el encuentro ha servido para enfocar desde la perspectiva del bloque militar la necesidad de invertir más en la defensa de la región ártica, más que explícitamente la polémica por el control de Groenlandia, que enfrenta a dos aliados de la OTAN.

‼️This is the Vice President of the EU, Kaja Kallas struggling for words when the topic of the US invading Greenland came up.

She is so scared, almost pissing herself. They act so tough on Russia but are all really hypocritical clowns🤡. pic.twitter.com/nye1cziuns

— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) January 28, 2025