"Gestures of Love", la exposición de Kelly Santos realiza una reflexión sobre el amor

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Semana del Arte convirtió a la Ciudad de México en sede de diversas obras y exposiciones de artistas de diferentes países, lo que representó una oportunidad para el público de acercarse a las obras y conocer proyectos de diversas áreas, desde pintura, escultura, hasta fotografía como en el caso de la fotógrafa franco-portuguesa Kelly Santos que llegó a Casa Basalta con "Gestures of Love".

El año anterior, Kelly llegó al país con el proyecto "Entre Mundos" en el que documentó, a lo largo de una década, lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos; sus fotografías mostraban paisajes y retratos que ofrecía una mirada a la migración, desde la lente de Kelly. Este 2025 regresó a la Semana del Arte en la capital mexicana, esta vez lo hizo con un proyecto que pareciera distar mucho del anterior respecto al tema central.

Santos pasó varios años en Tijuana para documentar "Entre Mundos", un trabajo que, sin saberlo en ese momento, estaba plantando en ella la pregunta que daría origen a un nuevo tema para su carrera.

"Mi trabajo anterior, 'Entre mundos', fue un viaje de exploración que me permitió sumergirme en la vida de comunidades y migrantes en la frontera en Tijuana. A lo largo de diez años, documenté historias de migración, resistencia y transformación, y en el proceso, descubrí la inmensa capacidad del ser humano para sostenerse a través del amor. Aquella experiencia me dejó una inquietud: en un mundo atravesado por la separación y la incertidumbre, ¿cómo persiste el amor en los gestos más pequeños y cotidianos?", destacó la fotógrafa.

La nueva exposición de Kelly nació justo de cuestionarse acerca del amor y su persistencia y permanencia en los gestos del día a día; este proyecto invita a ver todo aquello a lo que luego no se le presta atención, pero que construye un puente en las relaciones.

"'Gestures of Love' es una reflexión sobre el amor en sus formas más sutiles: el roce de una mano, una mirada de comprensión, la paciencia en el cuidado del otro. Este proyecto me permitió explorar la presencia del amor en lo más íntimo, en esos momentos silenciosos que a menudo pasan desapercibidos, pero que son esenciales para nuestra existencia. 'Gestures of Love' surge como una respuesta a mi historia personal y a mi conexión con el amor, especialmente en un mundo que enfrenta tantas divisiones y conflictos", contó Kelly Santos a este medio.