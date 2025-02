El fin de Uriel Carmona como Fiscal lo llevará a enfrentar un cúmulo de acusaciones

Uriel Carmona Gándara fue designado fiscal general de Morelos el 15 de febrero de 2018 por el entonces gobernador Graco Ramírez. Durante su gestión, la inseguridad se agravó y el número de homicidios dolosos registró un incremento significativo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La era de Uriel Carmona Gándara como Fiscal General del Estado de Morelos ha llegado a su fin. Su salida, lo deja expuesto a posibles procesos penales en su contra, que podrían llevarlo incluso a prisión. Analista políticos en ese estado destacan que la pérdida del fuero abre la puerta a la reactivación de denuncias y juicios de los que previamente había logrado librarse.

“Veo un escenario próximo muy complicado muy difícil contra Uriel Carmona Gándara, porque a su salida ya sin tener el fuero, aún cuando tenga los amparos, es susceptible de que, tanto las denuncias que ya se hayan presentado, como las que se pudieran presentar ahora con el cambio de la administración en la Fiscalía, pudieran tener efectos y fuera ahora eres un equipo de investigaciones y procesos judiciales y ya sin el fuero ya sin el chaleco protector de la Fiscalía tendría un escenario muy complicado , sí con posibilidades de llegar a ser sujeto a un proceso de carácter penal, pero ahora en condiciones completamente diferentes” señaló el politólogo y consultor en Morelos, Marcos Pineda en entrevista con SinEmbargo.

El Congreso del Estado de Morelos decidió “la separación definitiva” de Uriel Carmona Gándara, hasta ahora Fiscal General del Estado, con 16 votos a favor y cuatro en contra. La decisión del Congreso morelense se da luego de que este mismo jueves, el aún Fiscal estatal pidiera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual Diputado federal de la LXVI Legislatura por el partido Morena.

La remoción de Carmona Gándara le quita el fuero al poderoso funcionario, quien ha estado sujeto a proceso en tres ocasiones por delitos de obstrucción de la justicia y encubrimiento por favorecimiento y tortura. No obstante, es importante mencionar que previo a su destitución, Carmona tramitó y obtuvo dos amparos para evitar ser detenido. Uno de ellos lo protege contra acciones de autoridades federales y otro contra detenciones del fuero común. El hecho de solicitar los amparos muestra un indicador que existen elementos para presumir que podría enfrentar imputaciones.

Aunque en el corto plazo su libertad no parece estar comprometida gracias a los amparos, Pineda advirtió que existen antecedentes en los que funcionarios han sido citados a declarar con un amparo y, una vez frente al juez, los delitos por los que son acusados se reclasifican, dejándolos desprotegidos.

"Pueden pasar muchas cosas. Hemos visto cómo personajes políticos llegan con un amparo en la mano y, una vez dentro del proceso, se les informa que el amparo ya no aplica", mencionó Pineda.

Aunado a ello, el respaldo político que alguna vez tuvo Carmona Gándara se ha esfumado. Hasta hace unos días, su figura era bien recibida por las barras de abogados y otros grupos, pero la situación cambió abruptamente.

“Como sucede en política. Todavía unos días antes de que estos hechos acontecieran, había reuniones, apapachos, reconocimientos con barras, colegios, consejos de abogados, asociaciones, y todos querían sacarse la foto con Uriel. Si tú revisas las redes sociales del día de ayer, fue algo así como: "muerto el rey, que viva el rey". Ya todos sacaron su foto con el nuevo Fiscal. Entonces, en ese respaldo que políticamente no es cierto, el peso de los grupos, barras, asociaciones y demás ya no levanta, y están recurriendo a otras estrategias. Así que el escenario que se plantea para 2000 Carmona es muy complica”, añadió Pineda.

Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien fungía como titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal -encabezado por la actual Gobernadora, militante de Morena, Margarita González Saravia-, fue elegido, de manera unánime -con 20 votos a favor-, por el Pleno del Congreso local, como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), por los próximos nueve años, en sustitución de Uriel Carmona Gándara. En la terna enviada por la mandataria estatal también estaban los perfiles de Fernando Blumenkron Escobar y Leonel Díaz Rogel.

La presión para su salida

La destitución del Uriel Carmona – la cual se dio muy poco tiempo después de que él mismo solicitara el desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ahora Diputado federal por Morena– pareciera ser parte de una serie de tensiones políticas que iniciaron durante el sexenio pasado, cuando Blanco y Carmon – identificado como parte del grupo del polémico y también señalado exgobernador de Morelos – sostuvieron un enfrentamiento abierto y sin posibilidad de acuerdo.

En 2023, Carmona fue procesado y detenido durante mes y medio, acusado de diversos delitos por la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, obtuvo su libertad y logró reincorporarse a la Fiscalía, un hecho inédito en el país.

No obstate, hoy mismo la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, negó que la destitución del Fiscal Uriel Carmona Gándara esté vinculada con la investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco por presunto abuso sexual. Asimismo, anunció que propondrá una reforma para modificar la duración del cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE).

La propia Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, fue quien pidió a Jazmín Solano López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso morelense, la “separación definitiva” del Fiscal, quien hace unos meses estuvo en la cárcel y fue acusado de encubrir al presunto feminicida de la joven Ariadna Fernanda, localizada sin vida en la carretera México-Tepoztlán, pero asesinada en la Ciudad de México.

Pero no sólo se quedó en una petición, sino que incluso hubo una negociación que tuvo que realizar la Gobernadora con los diputados locales para lograr la mayoría de votos a fin de que se aprobara la destitución. “Hoy, en la conferencia de prensa que ofreció por la mañana la gobernadora Margarita González Saravia, ella reconoció que sí hubo todo un proceso de diálogo, acuerdos y convencimiento con las y los legisladores de la actual Cámara de Diputados local”, detalló Pinada

La destitución incluso, según lo expuesto por el analista regional, habría sido el último recurso, pues de acuerdo con Pineda , Carmona fue presionado para que renunciara voluntariamente en los niveles más altos del poder. Sin embargo, al no aceptar, se optó por su remoción legislativa. "Le dijeron: 'renuncia'. Pero él preguntó: ‘¿Qué garantías me dan?'. Le respondieron: 'Ninguna, solo que renuncies porque esto es insostenible'. Y él decidió seguir en el cargo. Ahora la consecuencia puede ser muy fuerte, con una especie de revancha política", señaló Pineda.

No obstante, la mandatario negó que la destitución de Carmona respondiera a que días antes la Fiscalía de Morelos presentó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco; González Saravia afirmó que es "completamente falso" y acusó a Carmona de usar la denuncia como "chantaje".

"Sabía que perdería el control con la nueva mayoría en el Congreso", apuntó la Gobernadora.

Desde el inicio de la administración de la actual Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se había planteado la necesidad de remover a Carmona. La mandataria respaldó la postura que viene desde Palacio Nacional de separarlo del cargo.

“Margarita González Saravia, ella reitera y respalda la postura de la presidenta de la República, diciendo que Uriel Carmona es insostenible en su cargo y que debe haber sensibilidad por parte de los diputados para removerlo y nombrar a un nuevo fiscal”.

Pineda también recordó que el procedimiento de destitución fue llevado a cabo de manera acelerada . "Se decía que no sería fácil, que requería muchos pasos legales, pero en la Cuarta Transformación ya hemos visto que si tienen los votos, lo hacen. Lo mismo pasó en este caso: reunieron los votos y procedieron con la remoción de manera inmediata", aseguró.

Y la postura desde Palacio Nacional fue confirmada este viernes, pues la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la destitución de Uriel Carmona como Fiscal de Morelos y reconoció a los legisladores locales por tomar esta decisión, ya que, la mandataria señaló que su permanencia representó un periodo de inseguridad prolongado y acusó que fue protegido por la anterior legislatura y el Poder Judicial.

En cuanto al estatus jurídico del exfiscal Uriel Carmona, Pineda indicó que, aunque el exfuncionario ha solicitado amparos, lo que podría sugerir la existencia de denuncias o investigaciones en su contra, no puede asegurar que haya procesos abiertos en su contra debido a la falta de documentación concreta. Sin embargo, afirmó que la percepción general es que habrá nuevos desarrollos en torno a su situación legal. Y es que, de acuerdo con el consultor político, el grupo vinculado a Cuauhtémoc Blanco ha manifestado su intención de llevar a Uriel Carmona ante la justicia y lograr que sea procesado. Otro aspecto a destacar es el nuevo Fiscal, Edgar Maldonado, quien ha señalado que lo que se tenga que investigar y las carpetas o denuncias seguirán su curso.

Por otro lado, Pineda comentó que, pese a la destitución, no se ha confirmado la salida Carmona aún del estado, pues dijo que wl exfiscal ha realizado apariciones en medios de comunicación, aunque en la jornada más reciente no se han registrado nuevas declaraciones de su parte. Consideró poco probable que Carmona deje la entidad, ya que tiene un arraigo significativo y que por los amparos obtenidos, no habría una razón aparente para que abandonara el estado.

Cabe recordar que Uriel Carmona fue detenido en agosto del año 2023 por obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna López, señalando al gobernador Cuauhtémoc Blanco como responsable de su arresto. Tras pasar mes y medio en prisión, fue liberado al obtener fallos judiciales a su favor. Aunque la Fiscalía Anticorrupción de Morelos retiró los cargos en su contra, la FGR intentó retomar la acusación. En diciembre, el Congreso de Morelos anuló su desafuero, impidiendo que se le procesara penalmente. Finalmente, en abril de 2024, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró la causa en su contra, y un tribunal decretó el sobreseimiento del caso por inexistencia del delito imputado.

El legado de inseguridad de Uriel Carmona

Uriel Carmona Gándara fue designado fiscal general de Morelos el 15 de febrero de 2018 por el entonces gobernador Graco Ramírez. Durante su gestión, la inseguridad se agravó y el número de homicidios dolosos registró un incremento significativo. En 2018, Morelos reportó 783 víctimas de homicidio doloso. Al año siguiente, el primero completo bajo la administración de Carmona, la cifra aumentó a 1,019, lo que representó un incremento del 30.1 %. En 2020, los casos disminuyeron a 923, pero volvieron a subir en 2021 con 1,165 víctimas. La tendencia al alza continuó en 2022 con 1,174 homicidios, en 2023 con 1,504 y en 2024 con 1,521 víctimas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del pasado viernes resaltó la mala gestión de Carmona, pues afirmó que él obstaculizó investigaciones de feminicidios y encubrió casos, como el de Ariadna Fernanda en 2022. Destacó que el Congreso de Morelos finalmente logró su remoción a pesar de la resistencia del exfuncionario. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo recordó que la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la detención de Carmona por presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. Afirmó que, durante su gestión, se intentó hacer pasar asesinatos de mujeres como suicidios.

Para el analista, Marcos Pineda el desempeño de Uriel Carmona como fiscal de Morelos dejó un saldo de claroscuros, según señaló Marcos Pineda. Destacó que, si bien en las últimas fechas hubo detenciones relevantes y algunas carpetas de investigación avanzaron, también quedaron numerosos casos sin resultados. ”Entre los homicidios de alto impacto que siguen sin esclarecimiento mencionó el de Samir Flores, el de un periodista y el de varios padres de familia, cuyos procesos de investigación no han sido aclarados. Pineda señaló que en Morelos, tradicionalmente, los fiscales terminan con una mala”, dijo.

Edgar Maldonado, quien resultó elegido como nuevo Fiscal destaca por tener un perfil sin antecedentes polémicos en Morelos, destacó Marcos Pineda. Es abogado egresado de la Universidad del Estado, con una maestría y experiencia en diversas áreas legales. Cuenta con maestrías en Administración Pública, por la Universidad Anáhuac Norte y en Derecho Electoral, por la Escuela Judicial Electoral. También se especializó en Políticas y Gestión Pública. Actualmente, es catedrático, en la Licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAEM.

Su experiencia profesional abarca el derecho administrativo, constitucional y amparo, electoral, laboral y penal. Asimismo, se desempeñó como titular de la Unidad de Enlace Jurídico y de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, además del Área Jurídica del Patronato de la UAEM.

También fungió como titular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de Lotería Nacional (LOTENAL), durante la gestión de González Saravia. Además, como consejero presidente del Consejo Distrital I y consejero electoral del Consejo Distrital II, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Marcos Pineda señaló que la gran ventaja de Maldonado no radica solo en su preparación académica, sino en su trayectoria limpia. Al no ser una figura ampliamente conocida con un historial comprometedor, llega al cargo con la confianza de la gobernadora y una buena relación con las instituciones jurídicas. Se espera que mantenga su reputación intacta y que haga valer su independencia y compromiso con la justicia.

“Es un hombre joven, también. Eso viene siendo un punto a su favor porque aquí no tienen cómo decirlo... no tiene "cola que le pisen". Sí, esa es su gran ventaja. No es un abogado de esos ya súper conocidos que ya se saben todo, ¿no?, que les conocen toda la historia. Bueno, esa es la gran ventaja que tiene. Llega con un nombre limpio, con una carrera limpia como abogado, con conocimiento y con la confianza de la gobernadora, además de una buena relación con las instituciones. Pero, bueno, jurídicamente esa es la gran oportunidad que tiene para hacer valer ese nombre que no está manchado y que se conserve así”, dijo.

Cuestionado sobre si cercanía con Margarita Zavala plantea interrogantes sobre su autonomía, Pineda mencionó el debate sobre los fiscales cercanos a los gobiernos en turno, recordando que en administraciones anteriores se promovió la independencia de las fiscalías. En contraste, el actual gobierno ha mostrado una tendencia hacia la coordinación con las fiscalías, lo que, en su opinión, puede ser positivo siempre que no se convierta en subordinación.

“Ese es un debate interesante, muy interesante, porque si bien teníamos un periodo en el que los gobiernos estaban prefiriendo —o más bien orientando la política en materia de procuración de justicia— la independencia y autonomía de las fiscalías, se ha estado construyendo a lo largo de varios años, en los sexenios anteriores. Hoy la tónica es diferente. Hoy lo hemos visto con los demás órganos autónomos. La tónica sí es que conserves autonomía de gestión, autonomía técnica y operativa, pero ya este gobierno, el gobierno de la 4T, va más inclinado a que haya, si no subordinación, sí entendimiento, relación y coordinación. Eso, en principio, podría ser sano, siempre y cuando se mantenga la autonomía en la práctica de las fiscalías. Ahí es cuando se rompe esto, cuando se vuelven fiscales carnales”, detalló el analista.

Por lo que, parte del desafío para Ceballos, además de avanzar en las investigaciones, será demostrar que su relación con el gobierno estatal no comprometerá su autonomía.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.