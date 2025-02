Congreso destituye a Uriel Carmona por manipular feminicidio; asume Édgar Maldonado

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Congreso del Estado de Morelos decidió “la separación definitiva” de Uriel Carmona Gándara, hasta ahora Fiscal General del Estado, con 16 votos a favor y cuatro en contra.

La decisión del Congreso morelense se da luego de que este mismo jueves, el aún Fiscal estatal pidiera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual Diputado federal de la LXVI Legislatura por el partido Morena.

La remoción de Carmona Gándara le quita el fuero al poderoso funcionario, quien ha estado sujeto a proceso en tres ocasiones por delitos de obstrucción de la justicia y encubrimiento por favorecimiento y tortura.

La propia Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, fue quien pidió al Congreso votar para destituir al Fiscal General de esa entidad.

La Gobernadora pidió a Jazmín Solano López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso morelense, la “separación definitiva” del Fiscal, quien hace unos meses estuvo en la cárcel y fue acusado de encubrir al presunto feminicida de la joven Ariadna Fernanda, localizada sin vida en la carretera México-Tepoztlán, pero asesinada en la Ciudad de México.

En octubre de 2023, la joven Ariadna Fernanda López, de 27 años, fue reportada como desaparecida, después de acudir a un restaurante en la colonia Condesa de la CdMx, pero fue hallada sin vida el 3 de noviembre de ese mismo año en la carretera conocida como La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

El 4 de noviembre de 2022, Uriel Carmona convocó a una conferencia de medios para dar a conocer los resultados de la muerte de la joven, donde se informó que el deceso derivó por una broncoaspiración.

De acuerdo con los primeros reportes, se reveló que la joven fue asesinada en un departamento de la Ciudad de México, pero su cuerpo fue trasladado a Morelos en una camioneta. El Fiscal Uriel Carmona defendió en aquel momento la versión de que la mujer había muerto ahogada, testimonio que contradecía la de feminicidio que investigó la Fiscalía capitalina. El conflicto escaló entre ambas autoridades, pero se confirmó luego que sí había sido asesinada.

Ante ello, el despacho del abogado del Fiscal, Gabriel Regino, expuso que, con motivo de intereses políticos y una manipulación ilícita de la investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la detención de Uriel Carmona, para luego implementarle dos acusaciones más, todas las cuales habían sido ya superadas gracias a los amparos obtenidos.

La pareja sentimental Ariadna Fernanda López y una de sus amigas fueron detenidos e imputados tras revisarse el caso en la CdMx y comprobarse su participación en el asesinato de la joven. Carmona, por su parte, fue vinculado a proceso en septiembre de 2023 por el delito de encubrimiento. Sin embargo, un Tribunal Federal ordenó su liberación, ya que le concedió una suspensión en abril de 2024.

El Congreso de Morelos ahora se enfrenta al reto de designar a un nuevo Fiscal general que pueda asumir la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos en la entidad, con el compromiso de actuar con integridad y transparencia.

Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien fungía como titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal -encabezado por la actual Gobernadora, militante de Morena, Margarita González Saravia-, fue elegido, de manera unánime -con 20 votos a favor-, por el Pleno del Congreso local, como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), por los próximos nueve años, en sustitución de Uriel Carmona Gándara.

En la terna enviada por la mandataria estatal también estaban los perfiles de Fernando Blumenkron Escobar y Leonel Díaz Rogel.

En enero de 2025, Maldonado Ceballos presentó seis denuncias penales y administrativas contra la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusándolo de un desvío de 40 millones de pesos.

Cuenta con maestrías en Administración Pública, por la Universidad Anáhuac Norte y en Derecho Electoral, por la Escuela Judicial Electoral. También se especializó en Políticas y Gestión Pública. Actualmente, es catedrático, en la Licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAEM.

Su experiencia profesional abarca el derecho administrativo, constitucional y amparo, electoral, laboral y penal. Asimismo, se desempeñó como titular de la Unidad de Enlace Jurídico y de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, además del Área Jurídica del Patronato de la UAEM.

También fungió como titular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de Lotería Nacional (LOTENAL), durante la gestión de González Saravia. Además, como consejero presidente del Consejo Distrital I y consejero electoral del Consejo Distrital II, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Horas antes de ser destituido como Fiscal, Uriel Carmona reveló, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.

El Fiscal detalló al medio que la denuncia fue interpuesta por la media hermana del ahora Diputado federal, identificada como Fabiola "N", por un presunto ataque sexual cometido en diciembre de 2023 y descartó que se trate de un tema político.

"No se trata de un tema político, se trata de un familiar, de una media hermana. Nosotros desde el principio vimos esto con todo cuidado, con toda cautela para no proceder de manera ilícita y menos injusta", precisó ante los micrófonos de la emisión y añadió que existen al menos 10 carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco.

Durante la entrevista, Uriel Carmona pidió que no haya represalias ni ataques políticos o mediáticos en su contra, como titular de la Fiscalía, ni de la institución en su conjunto.

"Lo que esperamos en la Fiscalía de Morelos es que no haya ninguna represalia a nivel político en contra del Ministerio Publico, ni en contra del titular de la institución, que en este caso soy yo, porque tenemos la presión institucional de proceder en contra de toda aquella persona que atente en contra de la integridad de las mujeres, siempre lo hemos hecho", aseveró en la conversación con Uresti.

A la denuncia presentada por Fabiola "N", media hermana del exgobernador, se suman otras que las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de enero contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos (mdp).

Lo anterior debido a anomalías en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; así como en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. De las denuncias presentadas, cuatro son de materia penal y dos administrativas, de acuerdo con Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos.

En entrevista con "Los Periodistas", la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.

"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado", dijo.