ENTREVISTA ¬ Gobernadora de Morelos halla irregularidades del Cuau y acusa abandono

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, indicó que su administración ha hallado irregularidades del Gobierno anterior encabezado por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Además, señaló, que encontró a la entidad en el abandono.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, González Saravia —quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre— señaló que durante estos primeros meses de trabajo su Gobierno detectó un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos durante la Administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"En cualquier Gobierno entrante y saliente se tienen que hacer todas las observaciones necesarias del proceso de entrega-recepción porque si no los servidores públicos que están tomando el cargo se harían ellos acreedores a esas observaciones, entonces todo se tiene que observar. En ese sentido nosotros llevamos nuestros 100 días también ya de trabajo intenso e iniciamos la entrega-recepción hace unos meses y en el proceso hubo un equipo de trabajo, sobre todo Contraloría y Consejería Jurídica con un grupo de abogados que han estado tomando en sus manos la tarea de la entrega recepción y ya a estas alturas pues detectaron una serie de irregularidades de las cuales se tiene que dar vista".

La Gobernadora aseguró que además del abandono que se vivía en la entidad, Morelos estaba dividido por roces entre los exgobernadores Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez.

"Encontré un Morelos bastante abandonado la verdad, muy dividido y la gente está recobrando la esperanza que es en parte del objetivo que nosotros tenemos, lograr remontar 12 años de perjuicios al estado de Morelos en muchos sentidos y poder establecer las bases de un nuevo modelo, hemos logrado la conciliación con los diferentes sectores: con los presidentes municipales, con los poderes del Estado y hemos ido caminando en unidad para lograr esta transformación. Lógicamente tenemos nuestras diferencias, pero teníamos 12 años que el Gobierno del Estado por diferentes razones no se hablaba con el presidente municipal de Cuernavaca, ni Graco, ni Cuauhtémoc, entonces aunque sean de otro partido no se puede gobernar así. Entonces estamos recuperando la gobernabilidad".

Este lunes, el Gobierno de Morelos presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de denuncias contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos. En conferencia de prensa, los funcionarios detallaron una parte del contenido de las denuncias, luego de que la Gobernadora Margarita González Saravia adelantara en su Informe de Gobierno que revelaría las irregularidades detectadas.

Las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; así como el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo son las dependencias en las que se encontraron las anomalías.

Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos, señaló que serían presentadas seis denuncias: cuatro en materia penal y dos administrativas. “Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque con seis denuncias, en materia administrativa y penal”, expresó.

Al respecto, la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.

"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado".